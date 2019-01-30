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За что? Брестчанин награжден Благодарностью Московского РОВД Бреста за помощь милиции

31.01.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сергей Лысенко около двух часов ночи возвращался на велосипеде домой. Неожиданно он услышал крики женщины с просьбой о помощи. Меньше чем через минуту Сергей Федорович был на месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63023.php

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Мужчина, совершавший насильственные действия сексуального характера, пустился наутек. Более километра Сергей Федорович преследовал хулигана, настигнув, задержал его и привел на место преступления. Там его уже ожидали прибывшие сотрудники милиции, которых вызвала потерпевшая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63023.php

За что? Брестчанин награжден Благодарностью Московского РОВД Бреста за помощь милиции

Недавно суд Московского района Бреста вынес приговор в отношении нападавшего.

Когда к Сергею Лысенко, который в настоящее время находится на лечении в больнице, зашли заместитель начальника Московского РОВД Бреста подполковник милиции Александр Талатынник и заместитель начальника ОУР майор милиции Юрий Варицкий, чтобы вручить Благодарность от руководства райотдела и денежную премию, пациенты были удивлены, что лежат в одной палате с таким смелым человеком. «От лица руководства и всего личного состава РОВД выражаю вам благодарность за проявленные человеческие качества: смелость, неравнодушие и желание помочь. Уверен, что для своего окружения вы теперь настоящий герой», – отметил Александр Талатынник. В ответ Сергей Федорович поблагодарил за оказанное внимание и подчеркнул, что поступил так, как должен был поступить любой другой мужчина на его месте.

 
Теги: Брест
 
 
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Сергей Лысенко около двух часов ночи возвращался на велосипеде домой. Неожиданно он услышал крики женщины с просьбой о помощи. Меньше чем через минуту Сергей...
 
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