Из Пинска в Дубай. Как белоруска стала стюардессой в компании Emirates и переехала в богатейший город мира

Если посмотреть аккаунт Евгении Лариковой в инстаграме, сразу понимаешь: путешествия — страсть девушки. Одна из причин обилия геолокаций — работа стюардессой в авиакомпании Emirates. О том, как она оставила привычную жизнь на родине и насколько сложно жить и работать в мусульманской стране, Евгения рассказала LADY.



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Чем ближе я подступалась к заветной цели, тем больше мне хотелось получить эту работу

До переезда в ОАЭ жизнь складывалась интересно, — рассказывает Евгения. — Я родилась в Пинске, после окончания школы поступила в БГУ на факультет международных отношений по специальности «международный туризм». Еще во время учебы в магистратуре распределилась на работу в юридическую компанию.

Проработав там 3 года экономистом, я поняла, что это не мое. Как раз тогда у меня появилась возможность съездить по проекту EVS во Францию. Там мне стало понятно еще отчетливее, что нужно что-то менять. Меня привлекали путешествия, работа с людьми. И я окончательно поняла, чего хочу.

Случайно услышала в разговоре друзей про работу стюардессой в авиакомпании Emirates. Заинтересовалась. Потом узнала, что периодически рекрутеры авиакомпании приезжают в Минск, чтобы набрать сотрудников на должность бортпроводников. Их второй приезд совпал с моим желанием что-то поменять в жизни. Я решила, что это судьба, и подала заявку на участие в собеседовании. Никогда бы не подумала, что решусь вести «перелетный» образ жизни.

Чтобы работать стюардессой в Emirates, девушка должна быть не младше 21 года. С вытянутой вверх рукой рост должен составлять 212 см, а образование должно быть как минимум High school diploma (по сути, это американский аттестат о среднем образовании). Английский — на уровне Fluent, то есть нужно уметь бегло изъясняться.

Я подходила по всем этим параметрам. Оставалось пройти собеседование, которое достойно отдельной истории. Нам предстояло несколько групповых собеседований и тест на знание английского языка. Если кандидат все это успешно проходит, его приглашают на финальное интервью один на один с представителем компании. На этом этапе вопросы в основном связаны с предыдущим опытом работы в сфере обслуживания. Я, например, рассказывала про свой опыт работы официанткой в США, когда работала там по программе Work and Travel.

Волнение росло по мере прохождения этапов собеседования. Номера тех, кто проходил дальше, вывешивали на дверь.

— И я не верила, когда вновь и вновь видела свой в списках прошедших, — с волнением вспоминает Евгения. — Не верила вплоть до момента, когда спустя месяц услышала заветный звонок. И этот месяц был, наверное, самым мучительным в моей жизни. Чем сильнее я приближалась к заветной цели, тем больше мне хотелось получить эту работу. В итоге она была моей. Я начала упаковывать чемоданы.

Путешествия — моя страсть, и мне повезло, что моя любовь к ним совпала с работой

Самое сложное в моей работе, конечно, график и образ жизни. Четкого расписания, которого ты можешь придерживаться, нет. Как раз сейчас период, когда мы очень много летаем. В месяц налет — больше 100 часов. Самый длинный рейс — в город Оклэнд в Новой Зеландии, и длится он больше 16 часов. Не хватает выходных, ты не успеваешь восстановиться после одного рейса, а уже нужно лететь в другой. Это тяжело физически и морально, потому что такой график работы забирает очень много энергии. К тому же ты постоянно на виду, нужно всегда выглядеть прекрасно. В общем, хотелось бы иногда отдыхать побольше.

В то же время мне нравится, что я постоянно узнаю что-то новое, бываю в разных точках мира и встречаю много интересных людей. Это непередаваемые эмоции. Это определенно мое, и мне это нравится. Путешествия — моя страсть, и мне повезло, что моя любовь к ним совпала с работой.

Большой плюс моей работы — это невероятное количество стран, которые я посетила благодаря ей. Особенно приятно, что это были те уголки, попасть в которые я даже не мечтала, например ЮАР, Новая Зеландия. На сегодня в моем списке более 70 стран.

В стране назначения у нас есть свободное время. Правда, все зависит от дальности полета. Есть «лэйоверы», а есть «тёрнэраунды» — разворотные рейсы. В последнем случае мы сразу летим назад в Дубай. В основном в стране назначения мы находимся сутки. Бывает, останавливаемся и на 2 дня: в Хьюстоне, Сиэтле, Сан-Франциско, Сиднее, Мельбурне, Брисбене.

Больше всего я люблю летать в Европу, где зачастую у нас есть свободный день. Этого для меня достаточно, чтобы сформировать беглое впечатление о городе, стране. Так как я очень люблю кофе, стараюсь в каждом городе найти кофейню, где делают лучший кофе в городе. Удивительно, но самый вкусный кофе я пила далеко не в Италии. (Улыбается.) Кофейная культура очень развита сегодня в Австралии. Альтернативные методы заварки, своя обжарка, зерна высокого качества… Бариста знает все про напиток, который он тебе делает!

Конечно же, посещаю самые главные достопримечательности города, узнаю его культуру. Обязательно пробую местную кухню. Итальянская для меня — вне конкуренции. Французская тоже очень нравится, но все же любовь к ризотто перевешивает.

В Дубае есть все для того, чтобы иностранцы не чувствовали себя ущемленными

Мне повезло, что в Дубае живет мой брат с семьей. Но помимо этого, за три года я успела завести немало друзей. Многие из них из Литвы, Беларуси, России, Украины. В основном — это мои коллеги.

В Дубае всегда есть чем занять себя в свободное время. Я начала активно заниматься спортом, например, попробовала спиннинг на велотренажере, TRX.

Конечно же, одно из лучших развлечений Дубая — это море. Хотя иногда погода не позволяет им насладиться: летом бывает слишком жарко, а зимой прохладно. Тем не менее я пытаюсь использовать любую возможность, чтобы побывать на пляже, подышать морским воздухом.

Здесь очень весело, особенно если есть с кем провести время. Клубы, кафе, рестораны, несчетное количество кухонь со всего мира. Это просто гастрономический рай начиная с африканской кухни и заканчивая русской.

В Дубае постоянно проходят какие-то события: выставки, музыкальные фестивали, концерты. Жаль, что у меня мало выходных. Иногда приходится пропускать очень интересные события.

Евгения рассказывает, что вместе с подругой они живут в квартире, которую им предоставила компания.

— Наш дом расположен недалеко от главного символа Дубая — Бурдж Халифы. Каждое утро я просыпаюсь с видом на самое высокое здание в мире.

Конечно, в жизни здесь есть трудности: особый климат, другой менталитет. ОАЭ — арабская страна, но именно в Дубае невероятное количество экспатов со всего мира. Местная культура превращается в взрывную смесь абсолютно разных явлений. И к этому нужно приноровиться, найти свою волну. С этим всегда помогают справиться близкие, родственники и друзья. Да и местные открыты иностранцам. В Дубае, как и в любой мусульманской стране, есть правила, но они настолько гибкие, что меняются чуть ли не каждый год. На мой взгляд, в Дубае есть все для того, чтобы иностранцы не чувствовали себя ущемленными.

Несмотря на все прелести жизни в Дубае, есть и свои минусы. И это — цены.

— Так как я путешествую почти по всему миру, то могу сказать, что цены в Дубае — одни из самых высоких. Еда, жилье, транспорт — жизнь в Дубае очень дорогая. Аренда жилья просто запредельная. Например, аренда квартиры-студии обойдется в 10 000−13 000 долларов в год. Цены за аренду однокомнатной квартиры начинаются от 15 000 долларов и до бесконечности. Мне повезло, что у нас жилье оплачивается компанией. Про средний чек в продуктовом магазине сказать сложно, так как в Дубае популярно заказывать доставку еды, поэтому набор продуктов у меня в холодильнике минимальный. Доставка зачастую экономит не только время, но и деньги. Готовка может вылиться в круглую сумму, особенно если хочется использовать качественные, органические продукты.

Если есть мечта, нужно к ней идти всеми способами

Евгения признается, что по дому она, конечно, скучает.

— Невозможно не тосковать по родным. Дома я бываю 1−2 раза в год, потому что добираться до Беларуси из Дубая нелегко: нет прямых рейсов. Тем не менее недавно я побывала дома. Моя мама по-прежнему живет в Пинске, и мы очень редко видимся. Недавно она была у нас в гостях, а сейчас мы вместе собираемся в путешествие. Очень помогает то, что мой брат рядом и я в любой момент могу приехать к нему и немного развеять свою тоску по дому.

Возвращаться на родину пока не планирую. Возможно, останусь в Дубае подольше либо буду искать что-либо другое: я всегда открыта новому. Стоит избавляться от страхов, ведь если есть мечта, нужно к ней идти всеми способами.