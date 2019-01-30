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Липецкий автопарк пополнился белорусскими автобусами
31.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Автопарк Липецка пополнился девятью автобусами белорусского производства МАЗ-103. В торжественной церемонии передачи техники муниципальному перевозчику «Липецкий пассажирский транспорт» принял участие мэр города Сергей Иванов, сообщает
Перед покупкой автобусов были проведены испытания машин на липецких маршрутах.
«Наша стратегия предполагает расширение географии поставок за счет выхода в новые регионы и освоение незанятых сегментов. – Сейчас нам есть что предложить для развития любого направления – от городских до туристических перевозок, в том числе, в страны Евросоюза», – сказали в ОАО «МАЗ».
Там также отметили, что славянская «закалка» и европейские стандарты в области комфорта и экологии делают автобусы МАЗ одними из лучших в мире.
Ранее сообщалось, что в Кишинев
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Муниципальному перевозчику «Липецкий пассажирский транспорт» передали девять автобусов.
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