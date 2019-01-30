ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Липецкий автопарк пополнился белорусскими автобусами

31.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Автопарк Липецка пополнился девятью автобусами белорусского производства МАЗ-103. В торжественной церемонии передачи техники муниципальному перевозчику «Липецкий пассажирский транспорт» принял участие мэр города Сергей Иванов, сообщает портал Союзного государства.  

Перед покупкой автобусов были проведены испытания машин на липецких маршрутах. 
Белорусские машины оборудованы 26 посадочными местами при общей вместимости 102 человека. Кроме того, они соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и требованиям «доступной среды».  

«Наша стратегия предполагает расширение географии поставок за счет выхода в новые регионы и освоение незанятых сегментов. – Сейчас нам есть что предложить для развития любого направления – от городских до туристических перевозок, в том числе, в страны Евросоюза», – сказали в ОАО «МАЗ». 

Там также отметили, что славянская «закалка» и европейские стандарты в области комфорта и экологии делают автобусы МАЗ одними из лучших в мире. 

Ранее сообщалось, что в Кишинев передали партию новых белорусских троллейбусов на батареях. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Муниципальному перевозчику «Липецкий пассажирский транспорт» передали девять автобусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Пинска в Дубай. Как белоруска стала стюардессой в компании Emirates и переехала в богатейший город мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика