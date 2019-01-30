Липецкий автопарк пополнился белорусскими автобусами

Автопарк Липецка пополнился девятью автобусами белорусского производства МАЗ-103. В торжественной церемонии передачи техники муниципальному перевозчику «Липецкий пассажирский транспорт» принял участие мэр города Сергей Иванов, сообщает портал Союзного государства.

Перед покупкой автобусов были проведены испытания машин на липецких маршрутах.

Белорусские машины оборудованы 26 посадочными местами при общей вместимости 102 человека. Кроме того, они соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и требованиям «доступной среды».

«Наша стратегия предполагает расширение географии поставок за счет выхода в новые регионы и освоение незанятых сегментов. – Сейчас нам есть что предложить для развития любого направления – от городских до туристических перевозок, в том числе, в страны Евросоюза», – сказали в ОАО «МАЗ».

Там также отметили, что славянская «закалка» и европейские стандарты в области комфорта и экологии делают автобусы МАЗ одними из лучших в мире.