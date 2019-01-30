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Панночку отпевают по видеосвязи. Нашумевший украинский «Вий. Докудрама» впервые покажут в Минске
Смелая постановка в исполнении Черниговского драмтеатра по пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит всколыхнула театральный мир — гоголевские мотивы здесь пересекаются с современной действительностью. Как следствие, небывалый успех, нацпремия и гастрольный тур —
Пьеса и автор
«Вий. Докудрама» — дело рук Натальи Ворожбит — «реформатора» театра и
Но вернемся к пьесе. Интересно, что «Докудрама» является заказным материалом. По словам Натальи, она не любит адаптировать классические сюжеты, но Влад Троицкий (основатель киевского театра ДАХ, фестиваля Гоголь-FEST, этно-хаус-группы «ДахаБраха», фрик-кабаре Dakh Daughters, один из ведущих режиссеров современного театра на постсоветском пространстве) уж очень просил написать «…по Вию что-нибудь на современный лад, чтобы были французы».
С «традиционным» «Вием» пьесу связывают с большего только панночка и мистическая атмосфера. Безусловно, вы без труда узнаете гоголевскую историю, однако на выходе получился эдакий украинский миф, украинский микс и отчасти украинский абсурд, в котором белорусы, возможно, узнают и себя.
Прочтение и режиссер
Об Андрее Бакирове и его профессиональной деятельности хорошо знают как в
— Большое количество мотивов и внутренних процессуальных проблем, которые волнуют меня лично, часто остаются за рамками восприятия зрителей. Они видят конечный продукт. Это, простите за сравнение, как колбаса. Одни любят сырокопченую, другие — вареную, третьи — сосиски. Но любое качественное блюдо придется по вкусу. Хочется верить, что мы идем путем качества, которое складывается в большой степени из актерского компонента.
В случае с «Вием» Бакиров заглянул под «обертку» провокационного текста Натальи Ворожбит и увидел там не столько «Докудраму», сколько притчу о пути и искуплении. Получилось свежо, провокационно, пальчики оближешь. История двух иностранцев, невольных свидетелей-участников классического гоголевского сюжета, украшенного современными реалиями, разворачивается в каком-то мифологическом пространстве. В этом мире все невообразимо — географические координаты, лица, имена, время, события. Кульминация спектакля — последняя ночь, когда главный герой отпевает Оксану по видеосвязи. В виртуальном пространстве Оксана жива — вот она, на экране, как и все, кого уже нет среди нас, но чьи видеоролики или страницы в соцсетях могут
Признание и гастрольный тур
За такого неклассического и мистического «Вия» Андрей Бакиров в 2018 году был
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17 февраля минчане смогут увидеть спектакль «Вий. Докудрама». Рассказываем, почему такое событие лучше не пропускать.
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