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Панночку отпевают по видеосвязи. Нашумевший украинский «Вий. Докудрама» впервые покажут в Минске

31.01.2019 07:17 — Разное | Tut.by  
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Смелая постановка в исполнении Черниговского драмтеатра по пьесе украинского драматурга Натальи Ворожбит всколыхнула театральный мир — гоголевские мотивы здесь пересекаются с современной действительностью. Как следствие, небывалый успех, нацпремия и гастрольный тур — 17 февраля минчане тоже смогут увидеть спектакль «Вий. Докудрама». Рассказываем, почему такое событие лучше не пропускать.


Фото предоставлено организаторами

Пьеса и автор

«Вий. Докудрама» — дело рук Натальи Ворожбит — «реформатора» театра и
современной драматургии. Организатор фестиваля «Неделя актуальной пьесы»,
создатель документального «Театра переселенца» — ее пьесы активно ставят в
России, странах Западной Европы и даже на сцене Королевского Шекспировского
театра в Англии. К слову, и в минском Молодежном театре идет спектакль по ее
пьесе «Саша, вынеси мусор». Широкую известность она получила в 2009, когда
выступила сценаристом сериала «Школа» (режиссеры Валерия Гай Германика,
Руслан Маликов, Наталия Мещанинова).

Но вернемся к пьесе. Интересно, что «Докудрама» является заказным материалом. По словам Натальи, она не любит адаптировать классические сюжеты, но Влад Троицкий (основатель киевского театра ДАХ, фестиваля Гоголь-FEST, этно-хаус-группы «ДахаБраха», фрик-кабаре Dakh Daughters, один из ведущих режиссеров современного театра на постсоветском пространстве) уж очень просил написать «…по Вию что-нибудь на современный лад, чтобы были французы».

С «традиционным» «Вием» пьесу связывают с большего только панночка и мистическая атмосфера. Безусловно, вы без труда узнаете гоголевскую историю, однако на выходе получился эдакий украинский миф, украинский микс и отчасти украинский абсурд, в котором белорусы, возможно, узнают и себя.

Прочтение и режиссер

Об Андрее Бакирове и его профессиональной деятельности хорошо знают как в
Украине, так и за ее пределами — его спектакли не раз награждены премиями и призами. Уже который год, заслуженный артист своей страны с успехом руководит Черниговским академическим музыкально-драматическим театром им. Тараса Шевченко — одного из старейших в Украине и ведущего в своем жанре — и воплощает в жизнь смелые творческие идеи:

— Большое количество мотивов и внутренних процессуальных проблем, которые волнуют меня лично, часто остаются за рамками восприятия зрителей. Они видят конечный продукт. Это, простите за сравнение, как колбаса. Одни любят сырокопченую, другие — вареную, третьи — сосиски. Но любое качественное блюдо придется по вкусу. Хочется верить, что мы идем путем качества, которое складывается в большой степени из актерского компонента.

В случае с «Вием» Бакиров заглянул под «обертку» провокационного текста Натальи Ворожбит и увидел там не столько «Докудраму», сколько притчу о пути и искуплении. Получилось свежо, провокационно, пальчики оближешь. История двух иностранцев, невольных свидетелей-участников классического гоголевского сюжета, украшенного современными реалиями, разворачивается в каком-то мифологическом пространстве. В этом мире все невообразимо — географические координаты, лица, имена, время, события. Кульминация спектакля — последняя ночь, когда главный герой отпевает Оксану по видеосвязи. В виртуальном пространстве Оксана жива — вот она, на экране, как и все, кого уже нет среди нас, но чьи видеоролики или страницы в соцсетях могут
сохраняться вечно — миллионы безымянных душ, зависших между мирами. Финал впечатляет, но мы лишь приоткрыли занавес, чтобы сохранить интригу.


Фото предоставлено организаторами

Признание и гастрольный тур

За такого неклассического и мистического «Вия» Андрей Бакиров в 2018 году был
удостоен высшей театральной награды Министерства культуры Украины — Премии имени Леся Курбаса. В этом же году спектакль стал победителем Первого Всеукраинского театрального фестиваля «ГРА» и был удостоен Национальной театральной премии в номинации «Лучший драматический спектакль». В постановке и зрителей, и критиков обезоружило все: пьеса, режиссура, актерское мастерство, сценография, музыкальное оформление, темпоритм спектакля. Настоящий украинский юмор, бытовые этюды, высокий уровень актерской подачи материала создали театральное действо, которое хочется смотреть снова и снова.


Фото предоставлено организаторами

Когда: 17 февраля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 13 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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17 февраля минчане смогут увидеть спектакль «Вий. Докудрама». Рассказываем, почему такое событие лучше не пропускать.
 
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