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Трамп поздравил Гуайдо с началом президентства

31.01.2019 07:26 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным главой государства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В ходе беседы американский лидер и венесуэльский политик договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. Сандерс отметила, что президент США поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Трамп также поздравил оппозиционера с «историческим вступлением в должность президента», передает РИА Новости. В ответ тот поблагодарил американского лидера и отметил важность массовых протестов. Митинги против действующего президента Николаса Мадуро запланированы на 30 января и 2 февраля.


Ранее Мадуро рассказал в интервью, что Трамп приказал правительству Колумбии убить его и взять на себя ответственность. Он также заявил, что не собирается проводить новые президентские выборы ранее 2025 года.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.


Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.


 
 
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным главой...
 
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