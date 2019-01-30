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Сборная Беларуси с крупной победы стартовала в квалификации ЧМ по-мини-футболу в Минске

31.01.2019 07:34 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси с крупной победы стартовала в домашней квалификации чемпионата мира по-мини-футболу.


Фото: Анатолий Редин, МФК «Столица»

30 января белорусы разгромили команду Косова, причем 2 мяча соперники забили в свои ворота.

Беларусь — Косово — 5:0 (3:0).

30 января. Минск. Дворец спорта «Уручье». 1250 зрителей.

Судьи: Даниэль Маткович (Швейцария), Эдуард Фаткулин (Латвия), Шота Кухилава (Грузия).

Беларусь: Андрей Головнев (с 29.10 — Владимир Стремилов); Александр Чибисов, Игорь Щербич, Владислав Селюк, Олег Горбенко, Александр Ольшевский, Павел Раговик, Руслан Лазюк, Владимир Жигалко, Александр Белый, Антон Гусаков, Дмитрий Лось, Дмитрий Шимановский.

Голы: 1:0 — Ольшевский (6.41, пас — Жигалко), 2:0 — Руковци (8.27, в свои ворота, пас — Раговик), 3:0 — Щербич (10.16, с 10-метрового за фол против Горбенко), 4:0 — Жигалко (21.10), 5:0 — Голи (25.24, в свои ворота, пас — Лазюк).

Предупреждения: Лось (33.16) — Руковци (9.07), Аляй (10.15), Дервишай (32.36), Доброши (38.24).

Удары по воротам (в створ): 49−28 (14−7). Угловые: 12−4.

В другом матче первого тура Норвегия взяла верх над Андоррой — 5:3 (1:2).

31 января белорусы встречаются с Андоррой (21.45), а 2 февраля завершат турнир поединком против Норвегии (14.15).

В основной раунд квалификации выйдут команды, которые займут первое и второе места в нашей группе. Отбор же на ЧМ продолжительный: вслед за основным и элитным раундами предусмотрена еще и стадия плей-офф. Прежде Беларусь четыре раза подряд выходила в плей-офф квалификации, останавливаясь в шаге от чемпионата мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси с крупной победы стартовала в домашней квалификации чемпионата мира по-мини-футболу.
 
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