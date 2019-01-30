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От 400 рублей каждый месяц: сколько придется платить по кредиту за новую машину

31.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY уже отмечал в своих обзорах, что процентные ставки по потребительских кредитам, кредитам на недвижимость, кредитным картам в конце прошлого года увеличились. В этот раз мы решили обратить внимание на автокредиты и узнать изменились ли условия оформления для них.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы проанализировали предложения банков и отобрали кредиты на покупку нового автомобиля. Важным критерием отбора было отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.

Банк, кредит

Ставка (в скобках указано изменение с момента последнего анализа),

срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Технобанк,
«Поехали!»

15,4% (+1%), до 7 лет, до 100 000 рублей

20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)

Банк ВТБ (Беларусь),
«Автокредит без залога»

14,9% (+5%) - первые 90 дней, потом 19,9%., до 5 лет, до 25 000 рублей

нет, неустойка

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

в зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1%

до 2−7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

10−50%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Дабрабыт (Банк Москва - Минск),
«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности

нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год -14%, потом -15%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней -14,5% (+0,5%), потом - 16% (+0,5%), до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16,1% (+1,15%), до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»
 

13,99−16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год -13,5%, далее -15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

16,1% (+0,6%), до 7 лет, до 90% от стоимости

10%, залог автомобиля

Франсабанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит

Ставка (в скобках указано изменение с момента последнего анализа),

срок, максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия, обеспечение

Технобанк,
«Поехали!»

15,4% (+1%), до 7 лет, до 100 000 рублей

20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)

Банк ВТБ (Беларусь),
«Автокредит без залога»

14,9% (+5%) - первые 90 дней, потом 19,9%., до 5 лет, до 25 000 рублей

нет, неустойка

Приорбанк,
«На новый автомобиль»

16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте

20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

Белорусский народный банк,
«Оранжевый драйв»

в зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1%

до 2−7 лет, до 90% от стоимости автомобиля

10−50%, залог приобретаемого автомобиля

Банк Дабрабыт (Банк Москва - Минск),
«Автонадо»

16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности

нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

первый год -14%, потом -15%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля

30%, залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«На приобретение автомобиля»

первые 180 дней -14,5% (+0,5%), потом - 16% (+0,5%), до 7 лет, в пределах кредитоспособности

нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16,1% (+1,15%), до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%, залог приобретаемого автомобиля

БТА Банк,
«Автоэкспресс»
 

13,99−16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля

20%, залог приобретаемого автомобиля

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

первый год -13,5%, далее -15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности

нет, залог автомобиля, поручительство

Цептер Банк,
Цептер Авто

16,1% (+0,6%), до 7 лет, до 90% от стоимости

10%, залог автомобиля

Франсабанк,
«На приобретение нового автомобиля»

16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля

20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Главные выводы об автокредитах на данный момент:

  • в своих обзорах мы уже отмечали, что ставки по кредитам в конце прошлого года начали постепенно расти. Такая ситуация сохраняется и в январе этого года. Однако, ставки по кредитам на новые авто не сильно изменились. Ставки подняли только несколько банков и максимальное подорожание составило 1,15 процентных пунктов. Максимальная ставка сейчас составляет 16,8% годовых (БТА Банк).
  • в БПС-Сбербанке и Банке БелВЭБ можно оформить кредит на автомобиль только в рамках партнерской программы. Ранее эти банки предоставляли кредиты для покупки любого нового автомобиля без привязки к марке или автосалону;
  • в рамках кредитования покупки автомобиля банки редко ограничивают максимальную сумму кредита. В нашей выборке есть только три предложения с установленным максимальным размером кредита. Что касается срока кредита, то вернуть всю сумму необходимо за 5 — 7 лет. Кстати, сейчас такой срок возврата кредита установлен и для обычных потребительских кредитов;
  • Банк Дабрабыт (в прошлом Банк Москва- Минск) является приятным исключением из правил — вернуть весь займ нужно будет через 10 лет. Это максимальный срок возврата для автокредита на данный момент;
  • важный момент — собственное участие в покупке автомобиля при кредитовании. Сумма первого взноса сейчас составляет для многих банков 10−30% от стоимости автомобиля. Отметим, что при обращении в Беларусбанк, Паритетбанк, Банк Дабрабыт, Банк ВТБ (Беларусь) клиенту не потребуется участвовать в покупке собственными средствами;
  • в качестве обеспечения чаще всего потребуется залог приобретаемого автомобиля. Дополнительно может потребоваться и поручитель.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Представим, что вы планируете покупку автомобиля среднего класса стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или примерно 21 700 рублей) и у вас уже есть собственные сбережения в размере 30% от суммы покупки. Получается, что вам не хватает около 15 200 рублей.

На примере кредита «Автокредитование» от Белагропромбанка (самая низкая основная процентная ставка, длительный срок) мы рассчитали график платежей и необходимую зарплату для нашей суммы. Если оформить кредит на 7 лет, то максимальный ежемесячный платеж составит примерно 374,60 рубля, максимальная переплата — 8 070,13 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).

Вам потребуется зарплата не менее 933 рублей, чтобы вашу заявку приняли к рассмотрению.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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Мы проанализировали предложения банков и выбрали кредиты без привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
 
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