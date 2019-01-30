От 400 рублей каждый месяц: сколько придется платить по кредиту за новую машину

FINANCE.TUT.BY уже отмечал в своих обзорах, что процентные ставки по потребительских кредитам, кредитам на недвижимость, кредитным картам в конце прошлого года увеличились. В этот раз мы решили обратить внимание на автокредиты и узнать изменились ли условия оформления для них.
Мы проанализировали предложения банков и отобрали кредиты на покупку нового автомобиля. Важным критерием отбора было отсутствие привязки к определенному дилеру, салону или марке автомобиля.
Банк, кредит
Ставка (в скобках указано изменение с момента последнего анализа),
срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Технобанк, «Поехали!»
15,4% (+1%), до 7 лет, до 100 000 рублей
20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Банк ВТБ (Беларусь), «Автокредит без залога»
14,9% (+5%) - первые 90 дней, потом 19,9%., до 5 лет, до 25 000 рублей
нет, неустойка
Приорбанк, «На новый автомобиль»
16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте
20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв»
в зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1%
до 2−7 лет, до 90% от стоимости автомобиля
10−50%, залог приобретаемого автомобиля
Банк Дабрабыт (Банк Москва - Минск), «Автонадо»
16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности
нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог
Белагропромбанк, «Автокредитование»
первый год -14%, потом -15%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк, «На приобретение автомобиля»
первые 180 дней -14,5% (+0,5%), потом - 16% (+0,5%), до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белинвестбанк, «На приобретение нового автомобиля»
16,1% (+1,15%), до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%, залог приобретаемого автомобиля
БТА Банк, «Автоэкспресс»
13,99−16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк, «АвтоШанс»
первый год -13,5%, далее -15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Цептер Банк, Цептер Авто
16,1% (+0,6%), до 7 лет, до 90% от стоимости
10%, залог автомобиля
Франсабанк, «На приобретение нового автомобиля»
16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Банк, кредит
Ставка (в скобках указано изменение с момента последнего анализа),
срок, максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия, обеспечение
Технобанк, «Поехали!»
15,4% (+1%), до 7 лет, до 100 000 рублей
20%, залог автомобиля (дополнительно может быть поручительство)
Банк ВТБ (Беларусь), «Автокредит без залога»
14,9% (+5%) - первые 90 дней, потом 19,9%., до 5 лет, до 25 000 рублей
нет, неустойка
Приорбанк, «На новый автомобиль»
16,1%, до 5 лет, до 60 000 долларов в эквиваленте
20%, залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
Белорусский народный банк, «Оранжевый драйв»
в зависимости от вида страхования, срока и первого взноса: 12,99 -16,1%
до 2−7 лет, до 90% от стоимости автомобиля
10−50%, залог приобретаемого автомобиля
Банк Дабрабыт (Банк Москва - Минск), «Автонадо»
16,1%, до 10 лет, в пределах кредитоспособности
нет, свыше 20 000 рублей — поручительство или залог приобретаемого автомобиля, свыше 50 000 рублей — поручительство и залог
Белагропромбанк, «Автокредитование»
первый год -14%, потом -15%, до 7 лет, до 70% стоимости автомобиля
30%, залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк, «На приобретение автомобиля»
первые 180 дней -14,5% (+0,5%), потом - 16% (+0,5%), до 7 лет, в пределах кредитоспособности
нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белинвестбанк, «На приобретение нового автомобиля»
16,1% (+1,15%), до 7 лет, до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%, залог приобретаемого автомобиля
БТА Банк, «Автоэкспресс»
13,99−16,8% (в зависимости от срока), до 7 лет, до 80% стоимости автомобиля
20%, залог приобретаемого автомобиля
Паритетбанк, «АвтоШанс»
первый год -13,5%, далее -15,75%, до 5 лет, в пределах кредитоспособности
нет, залог автомобиля, поручительство
Цептер Банк, Цептер Авто
16,1% (+0,6%), до 7 лет, до 90% от стоимости
10%, залог автомобиля
Франсабанк, «На приобретение нового автомобиля»
16%, до 7 лет, до 80% от стоимости автомобиля
20%, неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
Главные выводы об автокредитах на данный момент:
в своих обзорах мы уже отмечали, что ставки по кредитам в конце прошлого года начали постепенно расти. Такая ситуация сохраняется и в январе этого года. Однако, ставки по кредитам на новые авто не сильно изменились. Ставки подняли только несколько банков и максимальное подорожание составило 1,15 процентных пунктов. Максимальная ставка сейчас составляет 16,8% годовых (БТА Банк).
в БПС-Сбербанке и Банке БелВЭБ можно оформить кредит на автомобиль только в рамках партнерской программы. Ранее эти банки предоставляли кредиты для покупки любого нового автомобиля без привязки к марке или автосалону;
в рамках кредитования покупки автомобиля банки редко ограничивают максимальную сумму кредита. В нашей выборке есть только три предложения с установленным максимальным размером кредита. Что касается срока кредита, то вернуть всю сумму необходимо за 5 — 7 лет. Кстати, сейчас такой срок возврата кредита установлен и для обычных потребительских кредитов;
Банк Дабрабыт (в прошлом Банк Москва- Минск) является приятным исключением из правил — вернуть весь займ нужно будет через 10 лет. Это максимальный срок возврата для автокредита на данный момент;
важный момент — собственное участие в покупке автомобиля при кредитовании. Сумма первого взноса сейчас составляет для многих банков 10−30% от стоимости автомобиля. Отметим, что при обращении в Беларусбанк, Паритетбанк, Банк Дабрабыт, Банк ВТБ (Беларусь) клиенту не потребуется участвовать в покупке собственными средствами;
в качестве обеспечения чаще всего потребуется залог приобретаемого автомобиля. Дополнительно может потребоваться и поручитель.
Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить
Представим, что вы планируете покупку автомобиля среднего класса стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте (или примерно 21 700 рублей) и у вас уже есть собственные сбережения в размере 30% от суммы покупки. Получается, что вам не хватает около 15 200 рублей.
На примере кредита «Автокредитование» от Белагропромбанка (самая низкая основная процентная ставка, длительный срок) мы рассчитали график платежей и необходимую зарплату для нашей суммы. Если оформить кредит на 7 лет, то максимальный ежемесячный платеж составит примерно 374,60 рубля, максимальная переплата — 8 070,13 рубля (если погашать весь срок и строго по графику).
Вам потребуется зарплата не менее 933 рублей, чтобы вашу заявку приняли к рассмотрению.