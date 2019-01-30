Докажите, что в Беларуси есть смелые мужчины. Мы ищем героев для мужского проекта «Перевоплощение»

В феврале мы всегда делаем мужчинам, которые читают LADY, особый подарок к 23 февраля — участие в проекте «Перевоплощение». Напоминаем, что вас не ждет операция по смене пола, и даже пирсинг мы вам насильно не сделаем.

«Перевоплощение» — это поход в барбершоп (такая парикмахерская для сильных духом и стильных мужчин), знакомство с профессиональным стилистом и фотосессия в образах, которые она подберет специально для вас.



Фото: goodfon.ru / Снимок носит иллюстративный характер

Вам нужно к нам, если:

Вы не можете разобраться, что сделать на голове и как себя одеть, чтобы смотреть в зеркало без печали;

Вы сменили работу/готовитесь к свадьбе/похудели — одним словом, в вашей жизни настал новый этап, для которого нужна полная смена образа;

Вы смелый белорус, который не считает, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, и хотите хорошо выглядеть.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Самые частые вопросы:

Сколько времени это займет?

Несколько часов вашего времени для предварительного знакомства со стилистом и один съемочный день.

А вы потом все это опубликуете на tut.by, да?

Обязательно. И вам начнут писать «вааау!» все — от ваших коллег до бывших девушек. К этому надо быть готовым.

А что если я не захочу надевать купальник и стричь ирокез?

Никто не заставит вас надевать купальник и стричь ирокез. Стилист создает образы статусных, элегантных и стильных мужчин. Тем не менее: оставляя заявку на участие, вы должны быть готовы к переменам — в этом весь смысл проекта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY / Сергей Чалый до и после работы стилиста

Куда бежать, что делать?

Заявку на участие нужно оставлять по адресу lina@tutby.com.

К письму нужно обязательно (!) приложить актуальные (те, что сделаны прямо сейчас, а не на прошлогоднем корпоративе) фотографии: портрет и снимок в полный рост. А также указать телефон для связи. Если вы постесняетесь им поделиться, удача улыбнется другому.

За несколько лет существования проекта мы сделали стильными, уверенными в себе и счастливыми десятки мужчин. Если вам тоже так хочется, напишите — и мы рассмотрим вашу заявку до 4 февраля включительно.