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Докажите, что в Беларуси есть смелые мужчины. Мы ищем героев для мужского проекта «Перевоплощение»
В феврале мы всегда делаем мужчинам, которые читают LADY, особый подарок к 23 февраля — участие в проекте «Перевоплощение». Напоминаем, что вас не ждет операция по смене пола, и даже пирсинг мы вам насильно не сделаем.
«Перевоплощение» — это поход в барбершоп (такая парикмахерская для сильных духом и стильных мужчин), знакомство с профессиональным стилистом и фотосессия в образах, которые она подберет специально для вас.
Вам нужно к нам, если:
Самые частые вопросы:
Сколько времени это займет?
Несколько часов вашего времени для предварительного знакомства со стилистом и один съемочный день.
А вы потом все это опубликуете на tut.by, да?
Обязательно. И вам начнут писать «вааау!» все — от ваших коллег до бывших девушек. К этому надо быть готовым.
А что если я не захочу надевать купальник и стричь ирокез?
Никто не заставит вас надевать купальник и стричь ирокез. Стилист создает образы статусных, элегантных и стильных мужчин. Тем не менее: оставляя заявку на участие, вы должны быть готовы к переменам — в этом весь смысл проекта.
Куда бежать, что делать?
Заявку на участие нужно оставлять по адресу lina@tutby.com.
К письму нужно обязательно (!) приложить актуальные (те, что сделаны прямо сейчас, а не на прошлогоднем корпоративе) фотографии: портрет и снимок в полный рост. А также указать телефон для связи. Если вы постесняетесь им поделиться, удача улыбнется другому.
За несколько лет существования проекта мы сделали стильными, уверенными в себе и счастливыми десятки мужчин. Если вам тоже так хочется, напишите — и мы рассмотрим вашу заявку до 4 февраля включительно.
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Хотите поразить самого себя и подарить себе настоящее приключение - пишите нам. А вдруг вы тот самый счастливчик.
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