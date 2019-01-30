«Она боец, который может постоять за себя». 48-летняя Наоми Кэмпбелл в яркой фотосессии для Vogue

Наоми Кэмпбелл появилась в яркой фотосессии для мартовского издания британского Vogue.

Редакторы журнала, создавая обложку, пытались показать Кэмпбелл в нескольких ипостасях: модель, звезда и обычная женщина.

Ответственным за стилистику съемки стал главный редактор издания Эдвард Эннинфул. В очередном письме редактор так рассказал о своем знакомстве со звездой :

«За эти годы о ней было так много написано, но я думаю, что многие были бы очень удивлены, узнав, насколько она преданна и великодушна. Как друг она очень добрая и чувствительная, но в то же время она боец, который может постоять за себя. Для меня она всегда будет легенда, как последние из звезд немого кино: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Наоми Кэмпбелл.

Со всеми ее ковровыми дорожками, бесконечными вспышками, самолетами, филантропией она, кажется, действительно живет в два раза быстрее, чем мы. Наоми больше, чем жизнь».