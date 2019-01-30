Пособия на детей повышаются с 1 февраля

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия*, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Размеры пособий с 1 февраля:

на первого ребенка — Br362,46 (увеличение на Br33,42);

на второго и последующих детей — Br414,24 (Br38,2);

на ребенка-инвалида — Br466,02 (Br42,97).

Новый размер пособий будет действовать до 1 августа 2019 года.

Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей — всего назначается 11 видов пособий.

*Пособия пересматривают дважды в год, их новый размер начинает действовать с 1 февраля и 1 августа. Размер пособий зависит от среднемесячной зарплаты за предшествующий квартал (по данным Белстата, среднемесячная зарплата в IV квартале 2018 года составила Br1 035,6).