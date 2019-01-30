ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пособия на детей повышаются с 1 февраля

31.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия*, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Размеры пособий с 1 февраля:

на первого ребенка — Br362,46 (увеличение на Br33,42);

на второго и последующих детей — Br414,24 (Br38,2);

на ребенка-инвалида — Br466,02 (Br42,97).

Новый размер пособий будет действовать до 1 августа 2019 года.

Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей — всего назначается 11 видов пособий.

*Пособия пересматривают дважды в год, их новый размер начинает действовать с 1 февраля и 1 августа. Размер пособий зависит от среднемесячной зарплаты за предшествующий квартал (по данным Белстата, среднемесячная зарплата в IV квартале 2018 года составила Br1 035,6).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия*, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Размеры пособий с 1...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она боец, который может постоять за себя». 48-летняя Наоми Кэмпбелл в яркой фотосессии для Vogue
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика