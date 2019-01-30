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В Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек
31.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
В Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек. Об этом сообщает саудовское информагентство SPA.
Проливные дожди продолжаются в разных регионах Саудовской Аравии с 27 января.
За последние дни спасатели оказали помощь 271 одному человеку. Из района Табук на северо-западе королевства эвакуированы 137 человек.
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В Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек. Об этом сообщает саудовское информагентство SPA. Проливные дожди продолжаются в разных регионах...
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