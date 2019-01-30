Китай в 2019 году планирует вывести на орбиту 10 навигационных спутников

Китай планирует в 2019 году вывести на орбиту 10 спутников для формирования спутниковой навигационной системы «Бэйдоу», сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Глава космического департамента CASC Шан Чжи отметил, что запуски спутников помогут к 2020 году сформировать полноценную глобальную систему «Бэйдоу».

Согласно данным Синей книги китайской аэрокосмической научно-технической деятельности, в 2018 году Китай осуществил запуск 18 спутников системы «Бэйдоу».

Навигационная система уже начала предоставлять глобальные услуги. В частности, около 6,17 млн транспортных средств, 35 тыс. средств почтовой и курьерской доставки, а также 80 тыс. автобусов в 36 крупнейших городах Китая оборудованы и совместимы с системой навигации «Бэйдоу». Система также используется в китайской гражданской авиации.

Система «Бэйдоу» также широко используется в сельскохозяйственном секторе Китая. Система автоматического управления сельскохозяйственной техникой была внедрена по всей стране, в то время как платформа наблюдения за сельским хозяйством, основанная на навигационной системе, обслуживает более 50 тыс. сельскохозяйственных машин и оборудования.