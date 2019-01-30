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Компания Facebook платила подросткам за доступ к личной информации на их смартфонах
31.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
Компания Facebook использовала социальную сеть как источник информации для своего исследовательского проекта, сообщает TechCrunch.
В проекте участвовали люди в возрасте от 13 до 25 лет, за доступ к личным данным Facebook платила $20. Для проникновения в смартфон использовался VPN от соцсети.
Для смартфонов фирмы Apple было разработано отдельное приложение Onavo Protect, которое вскоре Apple заблокировало на своих устройствах.
Приложение предоставляло полный доступ к мобильному трафику, после чего специалисты Facebook могли расшифровать данные и проанализировать их. Также приложение могло запросить скриншот, например, заказов пользователя в интернет-магазине или письма в электронной почте.
Данные исследования проводились с 2016 года.
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Компания Facebook использовала социальную сеть как источник информации для своего исследовательского проекта, сообщает TechCrunch. В проекте участвовали люди в возрасте...
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