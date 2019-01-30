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В Европарламенте сообщили о новой негласной дате Brexit

31.01.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Европейский Союз принял решение перенести выход Великобритании до 1 января 2020 года. Как передает replyua.net, об этом в интервью Польскому радио сообщил евродепутат Ришард Чарнецкий.



 «Великобритания выйдет из Евросоюза, скорее всего, 1 января 2020. У меня есть такая информация я делюсь ею с вами», - заявил Чарнецкий. Также парламентарий добавил, что до упомянутого срока будет продолжаться переговорный процесс об условиях выхода.

«Я считаю, что со стороны Европейского Союза уже было принято решение. И Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продолжены на девять месяцев, то есть они продлятся до конца 2019 года», - сказал Чарнецкий.

В то же время политик отметил, что, хотя Великобритания формально будет членом ЕС на три квартала дольше, однако, британские евродепутаты будут лишены права участвовать в нынешних выборах в Европейский парламент


 
 
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Европейский Союз принял решение перенести выход Великобритании до 1 января 2020 года. Как передает replyua.net, об этом в интервью Польскому радио сообщил евродепутат...
 
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