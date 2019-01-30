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Беларусь-ЕС: что тормозит развитие отношений?

31.01.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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В ближайшие месяцы можно ожидать, что отношения Беларуси и ЕС продолжат развиваться в противоречивом ключе.

Беларусь-ЕС: что тормозит развитие отношений?
Такой прогноз содержится в новом выпуске "Минского барометра", презентованного экспертной инициативой "Минский диалог". 

Как отмечают эксперты, в отношениях Беларусь-Ес с одной стороны, будет и дальше нарастать интенсивность контактов и проектного сотрудничества в различных областях. С другой – в подвешенном состоянии остаются переговоры по политически значимым соглашениям, все более отчетливо просматриваются противоречия в области торговли. Такая парадигма позволит двигаться вперед там, где у сторон нет противоречий. Но одновременно будет создавать дополнительную неопределенность в отношениях в целом, негативно влиять на уровень взаимного доверия.

Эксперты "Минского диалога" обращают внимание, что в последнее время продолжают нарастать объемы и интенсивность белорусских контактов и совместных проектов с институтами и странами-членами ЕС, в том числе постепенно усиливается взаимодействие с европейскими финансовыми институтами. При этом неоднозначной динамикой характеризуются торговые отношения. С одной стороны, итоги взаимной торговли товарами в 2018 году позитивны для Беларуси. С другой – Минск начал открыто говорить о применении Брюсселем нетарифных барьеров с целью ограничить возможности белорусского экспорта сельскохозяйственной продукции.


В то же время, как считают эксперты,  прорабатывавшийся уже несколько лет проект соглашения о приоритетах партнерства начинает утрачивать актуальность. Не только из-за давно истекших сроков, в которые планировалось подписать документ, но и ввиду растущей в Минске убежденности, что новые уступки в отношении выставляемых Литвой условий будут лишь вести ко все новым требованиям со стороны Вильнюса.

"А вот заключение соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии выглядит достаточно реалистичным в 2019 году. До появления нового противоречия, связанного с требованием Польши увеличить количество аккредитованных в Беларуси польских консулов, в этих переговорах был достигнут прогресс по вопросу, который долго оставался камнем преткновения. ЕС хотел включить в текст соглашения отдельный пункт о его приостановке в случае изменения международной ситуации, и, в частности, в случае введения в отношении Беларуси новых санкций. Минск же выступал категорически против, так как ничего подобного нет в соглашениях ЕС с другими соседями. Представляется, что и по вопросу количества консулов стороны смогут найти развязки", - прогнозируют авторы "Минского барометра".


 
Теги: Минск
 
 
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