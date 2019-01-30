Дружил со всеми и был приветливым — о задушенном в Молодечно 8-летнем Максиме рассказали соседи

Женщина воспитывала сына без мужа. Ей 29 лет, жила с ребенком, тремя своими старшими братьями и мамой в четырехкомнатной квартире. Работала кассиром в супермаркете. Обыкновенная спокойная женщина. Никто не замечал за ней никаких странностей, в том числе в день трагедии.





Об этом рассказали корреспонденту МЛЫН.BY Дмитрий и Анна Кондратенко. Они живут на Нарочи, воспитывают маленькую дочку. Часто приезжают в Молодечно к матери, квартира которой находится на одной лестничной площадке с семьей женщины, подозреваемой в убийстве сына.





Поздним вечером 26 января в квартиру Кондратенко позвонили. Когда хозяева открыли дверь, на пороге стоял милиционер. Он попросил Дмитрия стать понятым.





— Я после этой трагедии три ночи спать не мог, — рассказывает Дмитрий. — Когда вошел в квартиру, увидел тело мальчика с веревкой на шее. Еще одна такая же веревка висела в комнате его матери, завязанная на антресоли. Сама она сидела в наручниках. Не плакала. Смотрела в одну точку. На вопросы милиционеров отвечала четко и внятно. Потом я уже узнал, что она сама позвонила в милицию, и сама же открыла дверь сотрудникам органов. В этой квартире мне пришлось провести всю ночь.





Анна, жена Дмитрия, рассказывает, что 8-летний Максим был очень приветливым и общительным мальчиком. Во дворе любил играть с девочками. Летом катался на велосипеде, зимой — на санках с горки. Всегда здоровался со взрослыми.





— Ангел, а не ребенок. Он никому никогда слова плохого не сказал, — дополняет жену Дмитрий. — Всегда аккуратно одет. Да и видно, что развитый был мальчик. В комнате, где он жил, я видел шашки, планшет, много игрушек. Правда, соседи рассказывали, что иногда мальчик сидел под дверьми квартиры, потому что самый старший из братьев его мамы не пускал парня домой, пока сама мать была на работе.









Анна Кондратенко говорит, что в этой семье есть еще самая старшая сестра, но она живет отдельно. Мать семейства — тихая женщина лет 65-ти. Двое из трех братьев работают. Третий, самый старший, который Максима якобы не пускал в квартиру, лет десять сидит без работы.





— Самый угрюмый в семье. Даже на похороны племянника не вышел. А два других брата обычные, приветливые. На улице с мальчиком играли, — уточняет Анна.





— Но в семье никто не пьет, — отмечает Дмитрий Кондратенко. — Живут бедно. В кухне я даже табуреток не видел. Кое-где оборваны обои. Потолок и пол в плохом состоянии, в ванной нет света. А вот комната, где жил мальчик, в хорошем состоянии.





И Дмитрий, и Анна подчеркивают: что не предвещало беды.





Отца Максима никто никогда не видел. Видно было, что женщине очень сложно: на работе брала дополнительные смены, поздно возвращалась домой. Но за сыном следила.





Эта трагедия, по словам семьи Кондратенко, стала настоящим шоком для всех жителей дома.



