Заведующего зерноскладом под Берестовицей убило током на рабочем месте

Инцидент на предприятии, находящемся в деревне Поплавцы, произошел в понедельник 28 января.





«Его тело без признаков жизни было обнаружено подчиненными около 15:00 в помещении зерносклада», сообщается на сайте СК.





На месте работали сотрудники СК, а также эксперты. Первоначально было установлено, что 55-летний мужчина с помощью нескольких удлинителей пытался подключить к сети ленточный погрузчик, но в какой-то момент получил смертельный удар током.





Сейчас следователи изучают документацию предприятия по технике безопасности и охране труда, опрашивают руководителей и работников УП, эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу.





По результатам проведенной проверки будет принять процессуальное решение по факту произошедшего.







