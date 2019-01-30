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Заведующего зерноскладом под Берестовицей убило током на рабочем месте

31.01.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Следователи выясняют обстоятельства гибели заведующего зерновым складом УП «Малоберестовицкий элитхоз», расположенного в Берестовицком районе, сообщает Sputnik со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Сергея Шершеневича.

Инцидент на предприятии, находящемся в деревне Поплавцы, произошел в понедельник 28 января.

«Его тело без признаков жизни было обнаружено подчиненными около 15:00 в помещении зерносклада», сообщается на сайте СК.

На месте работали сотрудники СК, а также эксперты. Первоначально было установлено, что 55-летний мужчина с помощью нескольких удлинителей пытался подключить к сети ленточный погрузчик, но в какой-то момент получил смертельный удар током.

Сейчас следователи изучают документацию предприятия по технике безопасности и охране труда, опрашивают руководителей и работников УП, эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проведенной проверки будет принять процессуальное решение по факту произошедшего.



 
 
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Следователи выясняют обстоятельства гибели заведующего зерновым складом УП «Малоберестовицкий элитхоз», расположенного в Берестовицком районе, сообщает Sputnik...
 
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