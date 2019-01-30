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В Беларуси отложили вопрос о снятии с россиян статуса легионеров: ждут такого решения от Российского футбольного союза

31.01.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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На заседании Исполкома Белорусской федерации футбола был поднят вопрос о придании статуса не легионеров футболистам из России.

Учитывая опыт принятия аналогичного решения ранее, члены Исполкома постановили вернуться к обсуждению этого вопроса после принятия аналогичного решения коллегами из Российского футбольного союза относительно статуса белорусских футболистов в России. В случае придания белорусам статуса не легионеров в РФ, Исполком БФФ автоматически примет зеркальную меру в отношении граждан России, сообщает пресс-служба БФФ.

 
 
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На заседании Исполкома Белорусской федерации футбола был поднят вопрос о придании статуса не легионеров футболистам из России.
 
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