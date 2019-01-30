Не угодили: мусульмане массово начали жаловаться на логотип Nike









Мусульмане посчитали его оскорблением исламской веры за сходство с написанным на арабском языке словом Аллах.





На сайте Change.org была опубликована петиция в которой сказано, что логотип AirMaxв нижней части некоторых кроссовок NikeAirMax напоминает слово "Аллах" - слово "Бог" на арабском языке, написанное арабским шрифтом.





"Nike выпустила кроссовки Nike Air Max 270 с логотипом на подошве, напоминающим по-арабски слово Аллах, которое наверняка будет топтаться, испачкается грязью и различной мерзостью", - отмечено в тексте обращения.





Сайка Норин, выступивший автором петиции, назвал возмутительным и ужасным помещение имени Бога на обуви.









"Это неуважительно и крайне оскорбительно для мусульман, как и для ислама. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости ко всем", - добавил он.





В то же время в Nike заявили, что логотип является лишь стилизованным представлением бренда AirMax. Представители компании также уверили в уважении ко всем религиям, и назвали восприятие логотипа Норином ошибочным.











