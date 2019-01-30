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Не угодили: мусульмане массово начали жаловаться на логотип Nike

31.01.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Известный спортивный бренд одежды Nike раскритиковали за дизайн логотипа своей обуви AirMax, сообщает Today



Мусульмане посчитали его оскорблением исламской веры за сходство с написанным на арабском языке словом Аллах.

На сайте Change.org была опубликована петиция в которой сказано, что логотип AirMaxв нижней части некоторых кроссовок NikeAirMax напоминает слово "Аллах" - слово "Бог" на арабском языке, написанное арабским шрифтом.

"Nike выпустила кроссовки Nike Air Max 270 с логотипом на подошве, напоминающим по-арабски слово Аллах, которое наверняка будет топтаться, испачкается грязью и различной мерзостью", - отмечено в тексте обращения.

Сайка Норин, выступивший автором петиции, назвал возмутительным и ужасным помещение имени Бога на обуви.


"Это неуважительно и крайне оскорбительно для мусульман, как и для ислама. Ислам учит состраданию, доброте и справедливости ко всем", - добавил он.

В то же время в Nike заявили, что логотип является лишь стилизованным представлением бренда AirMax. Представители компании также уверили в уважении ко всем религиям, и назвали восприятие логотипа Норином ошибочным.




 
 
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Известный спортивный бренд одежды Nike раскритиковали за дизайн логотипа своей обуви AirMax, сообщает Today
 
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