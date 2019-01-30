Россельхознадор внес в «черный список» еще двух белорусских производителей мяса

По этой же причине ведомство перевело на усиленный лабораторный контроль продукции УП «Пинский кооппром» Пинского РАЙПО и ООО «ПровитБел». Им также предъявляются претензии по говядине.





Интересно, что на днях в интервью российскому телевидению руководитель службы Сергей Данкверт заявил, что озабочен ростом поставок говядины из Беларуси. По его данным, объемы импорта выросли с 97 тысяч тонн в 2014 году до 143 тысяч тонн в 2018-м. Также выросли, хоть и не так существенно, поставки мяса птицы — с 95 до 115 тысяч тонн. «Но у наших коллег что-то такого заметного роста в производстве я не замечал», — прокомментировал рост экспорта Данкверт.



