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Россельхознадор внес в «черный список» еще двух белорусских производителей мяса

31.01.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Россельхоздзор временно ограничил поставки мясной продукции от еще двух белорусских производителей. В этот раз под санкции попали Столбцовский мясокомбинат и ООО «ЭкспортАльфаГрупп», в говядине которых были повторно выявлены антибиотик тетрациклин и бактерии.

По этой же причине ведомство перевело на усиленный лабораторный контроль продукции УП «Пинский кооппром» Пинского РАЙПО и ООО «ПровитБел». Им также предъявляются претензии по говядине.

Интересно, что на днях в интервью российскому телевидению руководитель службы Сергей Данкверт заявил, что озабочен ростом поставок говядины из Беларуси. По его данным, объемы импорта выросли с 97 тысяч тонн в 2014 году до 143 тысяч тонн в 2018-м. Также выросли, хоть и не так существенно, поставки мяса птицы — с 95 до 115 тысяч тонн. «Но у наших коллег что-то такого заметного роста в производстве я не замечал», — прокомментировал рост экспорта Данкверт.

 
 
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Россельхоздзор временно ограничил поставки мясной продукции от еще двух белорусских производителей. В этот раз под санкции попали Столбцовский мясокомбинат и...
 
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