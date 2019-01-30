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Парламентские слушания по принципиальным вопросам жизни страны могут проводиться без привязки к конкретным законопроектам

31.01.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Такое мнение сегодня высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей.

Как сообщает сайт палаты представителей, члены Совета приняли к сведению информацию о примерном графике подготовки вопросов для рассмотрения на шестой сессии Палаты представителей. В настоящее время график включает 36 из 44 документов, находящихся в постоянных комиссиях. В ближайшие месяцы в Палату представителей поступит еще ряд документов.

Характеризуя законодательные планы, В. Андрейченко подчеркнул важность правового обеспечения экономического развития страны и повышения качества жизни населения. В связи с этим он указал на необходимость своевременного завершения работы по корректировке проектов законов о хозяйственных обществах, естественных монополиях, платежных услугах, инновационной и аудиторской деятельности, Трудового и Жилищного кодексов.


Отмечая важность изучения правоприменительной практики, председатель Палаты представителей обратил внимание на то, что парламентские слушания по принципиальным вопросам жизни страны могут проводиться без привязки к конкретным законопроектам, и поручил постоянным комиссиям подготовить соответствующие предложения.

В. Андрейченко также поставил ряд задач депутатскому корпусу по реализации в І полугодии 2019 года программы международного сотрудничества. В частности, он подчеркнул необходимость качественной подготовки к проведению в мае текущего года в Минске Международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ.

Он также потребовал ответственно подойти к планированию участия белорусских делегаций в таких крупных мероприятиях, как 140-я Ассамблея Межпарламентского союза (апрель, Доха, Катар), 49-е пленарное заседание МПА СНГ (апрель, Санкт-Петербург, Россия) и выездное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ (май, Бишкек, Кыргызстан). Эти форумы должны быть максимально использованы для проведения двусторонних встреч по наращиванию торгово-экономических связей, подчеркнул Председатель Палаты представителей.


На заседании были утверждены планы проведения семинаров по изучению практики применения законодательства и международного парламентского сотрудничества на 2019 год, отчеты о служебных командировках депутатов за границу во втором полугодии 2018 года.

Кроме того, члены Совета Палаты представителей согласились с предложением Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи о проведении 26 февраля на базе РУП «Белпочта» выездного заседания, посвященного корректировке закона «О почтовой связи».


 
Теги: Минск
 
 
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Такое мнение сегодня высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты...
 
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