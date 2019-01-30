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Новые проблемы с немецкими правительственными самолётами: президент Германии не смог улететь из Эфиопии

31.01.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не смог улететь из Эфиопии из-за неполадок с правительственным лайнером Airbus А340 «Теодор Хойс», сообщает FAZ.

Неполадка произошла в системе сжатого воздуха. Поломку должны устранить в аэропорту Аддис-Абебы, до окончания ремонта самолета делегацию из 55 человек разместят в одном из местных отелей.

В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, на котором она направлялась на саммит G20 в Аргентину, вернулся в Кельн из-за технических неполадок. В начале января министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер прервал поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета, переводит НН.


 
 
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не смог улететь из Эфиопии из-за неполадок с правительственным лайнером Airbus А340 «Теодор Хойс», сообщает FAZ.
 
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