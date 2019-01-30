Новые проблемы с немецкими правительственными самолётами: президент Германии не смог улететь из Эфиопии

Неполадка произошла в системе сжатого воздуха. Поломку должны устранить в аэропорту Аддис-Абебы, до окончания ремонта самолета делегацию из 55 человек разместят в одном из местных отелей.





В конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель, на котором она направлялась на саммит G20 в Аргентину, вернулся в Кельн из-за технических неполадок. В начале января министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер прервал поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета, переводит НН.



