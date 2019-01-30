Пьют, что горит: двое мужчин в Мстиславском районе умерли от отравления неизвестной жидкостью

Четверых жителей района доставили в мстиславскую больницу 20 января, все находились в коме. Спустя день двое – мужчины 52 и 48 лет – скончались от острого отравления, остальным оказывается помощь в реанимации.





"Эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти, тяжести телесных повреждений потерпевших", – сказала Лис.





По ее словам, будет также исследована жидкость, которую употребляли данные граждане.





По предварительной информации, один из погибших нашел канистру с неизвестным веществом 19 января, на следующий день он с тремя знакомыми "продегустировал" содержимое емкости.





Согласно предварительному заключению эксперта, смерть мужчин наступила в результате острого отравления неустановленным веществом.





За последнее время это второй такой случай в Беларуси: 23 января в деревне Полелюм Борисовского района компания употребляла стеклоомывающую жидкость, после чего два гражданина умерли, а женщина попала в больницу. Происшедшим занимаются следователи.



