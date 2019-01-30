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Пьют, что горит: двое мужчин в Мстиславском районе умерли от отравления неизвестной жидкостью

31.01.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Два жителя Мстиславского района умерли в больнице после употребления неизвестной жидкости, еще двое находятся в реанимации, сообщило агентство "Могилевские ведомости" со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Могилевской области Татьяну Лис.

Четверых жителей района доставили в мстиславскую больницу 20 января, все находились в коме. Спустя день двое – мужчины 52 и 48 лет – скончались от острого отравления, остальным оказывается помощь в реанимации.

"Эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти, тяжести телесных повреждений потерпевших", – сказала Лис.

По ее словам, будет также исследована жидкость, которую употребляли данные граждане.

По предварительной информации, один из погибших нашел канистру с неизвестным веществом 19 января, на следующий день он с тремя знакомыми "продегустировал" содержимое емкости.

Согласно предварительному заключению эксперта, смерть мужчин наступила в результате острого отравления неустановленным веществом.

За последнее время это второй такой случай в Беларуси: 23 января в деревне Полелюм Борисовского района компания употребляла стеклоомывающую жидкость, после чего два гражданина умерли, а женщина попала в больницу. Происшедшим занимаются следователи. 

 
 
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Два жителя Мстиславского района умерли в больнице после употребления неизвестной жидкости, еще двое находятся в реанимации, сообщило агентство "Могилевские...
 
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