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Пьют, что горит: двое мужчин в Мстиславском районе умерли от отравления неизвестной жидкостью
Два жителя Мстиславского района умерли в больнице после употребления неизвестной жидкости, еще двое находятся в реанимации, сообщило агентство "Могилевские ведомости" со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Могилевской области Татьяну Лис.
Четверых жителей района доставили в мстиславскую больницу 20 января, все находились в коме. Спустя день двое – мужчины 52 и 48 лет – скончались от острого отравления, остальным оказывается помощь в реанимации.
"Эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти, тяжести телесных повреждений потерпевших", – сказала Лис.
По ее словам, будет также исследована жидкость, которую употребляли данные граждане.
По предварительной информации, один из погибших нашел канистру с неизвестным веществом 19 января, на следующий день он с тремя знакомыми "продегустировал" содержимое емкости.
Согласно предварительному заключению эксперта, смерть мужчин наступила в результате острого отравления неустановленным веществом.
За последнее время это второй такой случай в Беларуси: 23 января в деревне Полелюм Борисовского района компания употребляла стеклоомывающую жидкость, после чего два гражданина умерли, а женщина попала в больницу. Происшедшим занимаются следователи.
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Два жителя Мстиславского района умерли в больнице после употребления неизвестной жидкости, еще двое находятся в реанимации, сообщило агентство "Могилевские...
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