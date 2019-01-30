Преподаватели пинского колледжа брали,что давали: деньги, сертификаты

Как стало известно, что в отношении всех четверых возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

На зимней сессии студенты, которые обучаются на заочном отделении в Пинском государственном аграрном технологическом колледже, за успешную сдачу экзаменов преподнесли заместителю директора и трем преподавателям деньги (380 и 100 рублей), а также два сертификата одной из торговых сетей.

пишет sb.by, преподаватели, которых поймали на коррупции, уже написали заявления на увольнение по собственному желанию. Сотрудники ОБЭП узнали о щедрости студентов и провели проверку, в ходе которой подтвердилась факты принятия взяток подозреваемыми. В отношении низ возбудили уголовное дело. Проводится расследование. Какsb.by, преподаватели, которых поймали на коррупции, уже написали заявления на увольнение по собственному желанию.



