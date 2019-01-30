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В Латвии от гриппа умерли 17 человек, в Литве — 8

31.01.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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В Латвии с начала эпидемии от осложнений после инфекции скончались 17 человек, в том числе восемь на прошлой неделе. Об этом сообщает DELFI. В Литве с начала года погибли 8 человек.


Фото:Газета ру.

Средний возраст умерших был 71 год, у всех пациентов имелись хронические заболевания и не было вакцинации от гриппа.

С 15 января в Латвии объявлена эпидемия гриппа. Интенсивность заболеваемости составила 298,4 случая на 100 000 жителей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Неделей ранее уровень заболеваемости составлял 196,1 случая на 100 000 населения.

В семи городах интенсивность заболеваемости превышает эпидемический порог. Самой высокой заболеваемость на прошлой неделе была в Валмиере и Риге.

Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей от 5 до 14 лет — 791,2 случая на 100 000 человек, а также среди детей в возрасте до 4 лет — 556,8 случая. Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Посещаемость общеобразовательных учреждений на прошлой неделе уменьшилась до 87,4%, в дошкольных учреждениях — до 63,3%.

В Литве также сложная ситуация — с начала этого года в стране от гриппа погибли 8 человек. Все они не были привиты, а у некоторых были сопутствующие заболевания, сообщает DELFI. Возраст жертв гриппа — от 50 до 95 лет. По данным Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД на понедельник, из-за гриппа госпитализировано 252 человека, среди них 32 — дети до двух лет, 113 — дети до 17 лет, 107 — взрослые.30 января эпидемия гиппа была объявлена в трети самоуправлений Литвы — 18 из 60.

Напомним, 29 января в Минздраве Беларуси рассказали, что в стране сейчас низкий уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Среди заболевших острыми респираторными инфекциями в Беларуси в основном превалируют негриппозные вирусы: парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, риновирусы. По результатам лабораторных исследований медики отмечают единичные случаи гриппа. При этом чаще всего их выявляют у пациентов, не привитых против него. Речь идет о вирусах гриппа А (H1N1, H3N2).


 
 
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В Латвии с начала эпидемии от осложнений после инфекции скончались 17 человек, в том числе восемь на прошлой неделе. Об этом сообщает DELFI. В Литве с начала года...
 
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