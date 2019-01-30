Покусанная бешеным волком в Столбцах женщина еще в реанимации









В больнице после нападения дикого животного пока лежат трое пострадавших, выявлены еще трое местных жителей, которые контактировали с хищником, им также назначена антирабическая вакцинация.





В сюжете была озвучена информация, что женщина, которую покусал волк, находится в настоящее время в реанимационном отделении местной больницы, ее состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное.





В числе тех, кто контактировал с бешеным животным, житель деревни Слобода Михаил – он сумел защитить соседку, контактировал с больным животным и теперь проходит курс вакцинации.





В сюжете также рассказали, что местная ветеринарная служба продлила время работы, чтобы поскорее сделать профилактические прививки домашним животным жителей Столбцовского района. При этом каждый день в районе получают антирабические инъекции около 100 собак и кошек.





В Беларуси основным резервуаром рабической инфекции в дикой природе являются красношерстные лисы; волки и енотовидные собаки также отнесены к главным переносчикам бешенства.



