Дерипаску наказали: лоббистам, которые помогли снять санкции с компаний бизнесмена, заплатили миллион долларов

Согласно документу, лоббистов в мае 2018 года нанял независимый глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Гонорар фирмы составлял 108,5 тысячи долларов в месяц. По словам источника The Bell, договор остается в силе до сих пор, хотя стороны планируют вскоре закончить сотрудничество.





Чтобы добиться отмены ограничений против компаний Дерипаски, Mercury использовала аргументы о том, что санкции грозят потерей тысяч рабочих мест в разных странах, вредят имиджу администрации Дональда Трампа и могут привести к поглощению En+ китайскими компаниями.





Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в санкционнный список Минфина США в апреле 2018 года. После этого бизнесмен начал реструктуризацию бизнеса, чтобы добиться снятия ограничений.









В январе En+ и две подконтрольные ей компании «Русал» и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций. Это произошло после того, как доля Дерипаски в компаниях снизилась.





Сам Дерипаска и ряд других его компаний, например, холдинг «Русские машины» и группа ГАЗ, остались под санкциями США.



