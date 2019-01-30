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Дерипаску наказали: лоббистам, которые помогли снять санкции с компаний бизнесмена, заплатили миллион долларов

31.01.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Лоббистская компания Mercury, помогавшая снять санкции Минфина США с группы En+ и еще двух компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, получила за свои услуги почти миллион долларов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на договор с Mercury.

Согласно документу, лоббистов в мае 2018 года нанял независимый глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. Гонорар фирмы составлял 108,5 тысячи долларов в месяц. По словам источника The Bell, договор остается в силе до сих пор, хотя стороны планируют вскоре закончить сотрудничество.

Чтобы добиться отмены ограничений против компаний Дерипаски, Mercury использовала аргументы о том, что санкции грозят потерей тысяч рабочих мест в разных странах, вредят имиджу администрации Дональда Трампа и могут привести к поглощению En+ китайскими компаниями.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в санкционнный список Минфина США в апреле 2018 года. После этого бизнесмен начал реструктуризацию бизнеса, чтобы добиться снятия ограничений.


В январе En+ и две подконтрольные ей компании «Русал» и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций. Это произошло после того, как доля Дерипаски в компаниях снизилась.

Сам Дерипаска и ряд других его компаний, например, холдинг «Русские машины» и группа ГАЗ, остались под санкциями США.


 
 
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Лоббистская компания Mercury, помогавшая снять санкции Минфина США с группы En+ и еще двух компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, получила за свои услуги...
 
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