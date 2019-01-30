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Где в Беларуси в прошлом году выросла преступность
В 2018 году в Минске и Гродненской области зафиксирован рост преступности - на 0,9% и 1,7% соответственно, свидетельствуют данные МВД.
В целом по стране количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,9% и составила 83 813, или около 230 преступлений в среднем за день.
В Брестской области преступность сократилась на 7,3%, в Витебской - на 6,2%, Могилевской - на 3,9%, Минской - на 3,5%, Гомельской - на 3%.
К уголовной ответственности привлечено 41,8 тыс. человек. На 1 января 2019 года в местах лишения свободы находилось 32,6 тыс. человек, что на 5,2% меньше, чем на начало 2018 года, сообщает МВД.
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В 2018 году в Минске и Гродненской области зафиксирован рост преступности - на 0,9% и 1,7% соответственно, свидетельствуют данные МВД.
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