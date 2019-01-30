ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Беларуси в прошлом году выросла преступность

31.01.2019 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В 2018 году в Минске и Гродненской области зафиксирован рост преступности - на 0,9% и 1,7% соответственно, свидетельствуют данные МВД.

В целом по стране количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,9% и составила 83 813, или около 230 преступлений в среднем за день.

В Брестской области преступность сократилась на 7,3%, в Витебской - на 6,2%, Могилевской - на 3,9%, Минской - на 3,5%, Гомельской - на 3%.

К уголовной ответственности привлечено 41,8 тыс. человек. На 1 января 2019 года в местах лишения свободы находилось 32,6 тыс. человек, что на 5,2% меньше, чем на начало 2018 года, сообщает МВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году в Минске и Гродненской области зафиксирован рост преступности - на 0,9% и 1,7% соответственно, свидетельствуют данные МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская Red Wings отменила планы организации авиарейсов из Москвы в Гомель и Витебск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика