Где в Беларуси в прошлом году выросла преступность

В целом по стране количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,9% и составила 83 813, или около 230 преступлений в среднем за день.





В Брестской области преступность сократилась на 7,3%, в Витебской - на 6,2%, Могилевской - на 3,9%, Минской - на 3,5%, Гомельской - на 3%.





К уголовной ответственности привлечено 41,8 тыс. человек. На 1 января 2019 года в местах лишения свободы находилось 32,6 тыс. человек, что на 5,2% меньше, чем на начало 2018 года, сообщает МВД.