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Более 100 человек эвакуировали из школы в Гомеле из-за угрозы минирования

31.01.2019 09:37 — Разное | БелТА  
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31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более ста человек эвакуировали из школы в Гомеле из-за угрозы минирования, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел 30 января. В оперативно-дежурную службу Железнодорожного РОВД поступила информация от администрации средней школы №55 о том, что на сайте учебного учреждения неизвестный оставил сообщение с угрозой. "В тексте отмечалось, что в учебном заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы", - рассказали в УВД.

В целях безопасности из школы было эвакуировано 112 человек. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525. В результате проверки с участием служебной собаки взрывных устройств обнаружено не было.

Проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению личности неизвестного, оставившего сообщение.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более ста человек эвакуировали из школы в Гомеле из-за угрозы минирования, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель...
 
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