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LG представляет на белорусском рынке LG UHD монитор 4K LG 27UK850

31.01.2019 09:39 — Разное | Аргументы и факты  
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LG представляет на белорусском рынке LG UHD монитор 4K LG 27UK850
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Наслаждайтесь безупречной графикой с UHD 4K HDR монитором. Если вы работаете над контентом HDR, то оцените его способность воспроизводить яркость и контраст.

Используя алгоритм преображения качества изображения, монитор LG UHD 4K HDR может преобразовать стандартное видео в HDR-качество прямо на экране. Технология улучшает отображение тонов и яркость содержимого SDR для HDR-контента.

LG представляет на белорусском рынке LG UHD монитор 4K LG 27UK850 Компания LG представила первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор

Благодаря матрице IPS, монитор обеспечивает безупречную точность цветопередачи. Помимо широкого угла обзора, IPS-дисплей обеспечивает 99%-ным охватом цветового спектра цветового пространства sRGB.

Монитор обладает тонкой рамкой с трех сторон и системой maxxaudio, что позволяет вам работать с контентом с повышенной четкостью звука.

Порт USB Type-C идеально совместим с MacBook. С помощью одного кабеля вы можете одновременно передавать данные, заряжая MacBook или любое другое мобильное устройство до 60 Вт.

Оптимизируйте настройки цвета с помощью аппаратной калибровки True Color Pro, максимально используя широкий цветовой спектр дисплея LG IPS 4K.

LG представляет на белорусском рынке LG UHD монитор 4K LG 27UK850 А поговорить? Возможности телевизора, о которых вы даже не догадывались

Технология On screen Contol (меню на экране) обеспечивает удобный доступ ко всем настройкам монитора.

Поворотный монитор полезен для любых программ, которые могут отображать вертикально ориентированную информацию, или для фото редактирования. Эргономичности монитору добавляет функция регулировки высоты подставки.

«Данный монитор пригодится работникам творческих специальностей: фотографам, дизайнерам, поскольку точное отображение цветов, совместимость новой модели с другими устройствами обеспечивают необходимую среду для эффективной работы,» - комментирует Екатерина ЗИНЧЕНКО, менеджер по маркетингу IT техники LG Electronics.

Монитор нового поколения уже можно приобрести в магазинах Беларуси.

*на правах рекламы.

 
 
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LG Electronics представляет на белорусском рынке LG UHD монитор 4K LG 27UK850 c поддержкой HDR 10, 99%-ным охватом цветового спектра цветового пространства sRGB, портом USB Type-C для...
 
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