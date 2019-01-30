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Жрица любви заразила ВИЧ троих. Ещё пятеро ожидают результатов анализов
31.01.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
В отношении 34-летней лунинчанки, заведомо знавшей, что она является носительницей ВИЧ-инфекции, возбуждено уже 8 уголовных дел.
Фото иллюстрационное с caravan.kz
Как
В конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие ВИЧ.
В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- 28 января Лунинецкий РОСК довозбудил, в отношении всё той же гражданки уголовные дела ещё по пяти новым эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ», - сообщил Медиа-Полесью зам. начальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.
Заразились ли ВИЧ 5 мужчин, жителей Лунинца и района, переспавших с носительницей вируса, станет известно после получения результатов анализов.
Потерпевшими по уголовным делам проходят мужчины в возрасте от 30 до 50 лет и старше.
По предварительной информации, 8 уголовных дел – это не предел. Будут довозбуждаться дела ещё по ряду эпизодов.
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В отношении 34-летней лунинчанки, заведомо знавшей, что она является носительницей ВИЧ-инфекции, возбуждено уже 8 уголовных дел. Фото иллюстрационное с caravan.kz Как...
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