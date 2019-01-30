﻿ Жрица любви заразила ВИЧ троих. Ещё пятеро ожидают результатов анализов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жрица любви заразила ВИЧ троих. Ещё пятеро ожидают результатов анализов

31.01.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В отношении 34-летней лунинчанки, заведомо знавшей, что она является носительницей ВИЧ-инфекции, возбуждено уже 8 уголовных дел.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63036.php

Жрица любви заразила ВИЧ троих. Ещё пятеро ожидают результатов анализов

Фото иллюстрационное с caravan.kz

Как сообщало Медиа-Полесье, о том, что у неё выявили вирус иммунодефицита человека, женщина узнала 4,5 года назад. Об этом она была письменно уведомлена и предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ. Однако это не остановило жрицу любви, и она находила новых сексуальных партнёров.

В конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие ВИЧ.

В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- 28 января Лунинецкий РОСК довозбудил, в отношении всё той же гражданки уголовные дела ещё по пяти новым эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ», - сообщил Медиа-Полесью зам. начальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.

Заразились ли ВИЧ 5 мужчин, жителей Лунинца и района, переспавших с носительницей вируса, станет известно после получения результатов анализов.

Потерпевшими по уголовным делам проходят мужчины в возрасте от 30 до 50 лет и старше.

По предварительной информации, 8 уголовных дел – это не предел. Будут довозбуждаться дела ещё по ряду эпизодов.

 
 
Ссылка на источник 180
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 34-летней лунинчанки, заведомо знавшей, что она является носительницей ВИЧ-инфекции, возбуждено уже 8 уголовных дел. Фото иллюстрационное с caravan.kz Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мстиславле двое мужчин умерли от отравления, еще двое — в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика