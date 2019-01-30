Жрица любви заразила ВИЧ троих. Ещё пятеро ожидают результатов анализов

В отношении 34-летней лунинчанки, заведомо знавшей, что она является носительницей ВИЧ-инфекции, возбуждено уже 8 уголовных дел.



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Фото иллюстрационное с caravan.kz

Как сообщало Медиа-Полесье, о том, что у неё выявили вирус иммунодефицита человека, женщина узнала 4,5 года назад. Об этом она была письменно уведомлена и предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ. Однако это не остановило жрицу любви, и она находила новых сексуальных партнёров.

В конце 2018 года Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил в отношении лунинчанки 3 уголовных дела по статье 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека». Лабораторные исследования подтвердили у троих мужчин, которые проходят потерпевшими по этим делам, наличие ВИЧ.

В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- 28 января Лунинецкий РОСК довозбудил, в отношении всё той же гражданки уголовные дела ещё по пяти новым эпизодам по части 1 статьи 157 УКРБ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ», - сообщил Медиа-Полесью зам. начальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Леонид Ванюк.

Заразились ли ВИЧ 5 мужчин, жителей Лунинца и района, переспавших с носительницей вируса, станет известно после получения результатов анализов.

Потерпевшими по уголовным делам проходят мужчины в возрасте от 30 до 50 лет и старше.

По предварительной информации, 8 уголовных дел – это не предел. Будут довозбуждаться дела ещё по ряду эпизодов.