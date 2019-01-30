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Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»

31.01.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Выставка «Графика Германа Штрука» откроется 31 января в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции будут представлены 50 графических работ из частной коллекции минчанина Владимира Богданова.

Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»

Эти картины были созданы во время Первой мировой войны, когда Герман Штрук служил на Восточном фронте. Основу выставки составят гравюры-пейзажи городов Беларуси, Литвы и Латвии, а также портреты местных жителей различных профессий и национальностей, бытовые зарисовки.

Учитель Марка Шагала. В Национальном художественном музее откроется выставка «Графика Германа Штрука»

Встреча с Германом Штруком сыграла значительную роль в жизни Марка Шагала. С помощью немецкого художника наш земляк освоил техники офорта и литографии. Портрет Марка Шагала работы Германа Штрука, созданный в тот период, также представят на выставке. Увидеть работы можно до 24 февраля.
 
 
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Новости Беларуси. Выставка «Графика Германа Штрука» откроется 31 января в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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