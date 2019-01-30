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Молодой учёный из Витебска разработал новые методы в лечении ран, язв и воспалений
Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил Президентскую стипендию как молодой кандидат наук. А несколько лет назад получил еще одну премию – Национальной академии наук Беларуси.
Ученому понадобилось несколько лет, чтобы прийти к использованию новой технологии в клинике – раны, абсцессы, язвы –их заживлению мешают так называемые биопленки. Это не что иное, как микробы на поверхности поврежденных кожных покровов. И для того, чтоб заживление проходило быстрее, ее необходимо разрушить.
Филипп Плотников, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсами урологии и детской хирургии ВГМУ:
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Новости Беларуси. Что такое биопленка? И почему молодой ученый из Витебска так рьяно настроен на ее разрушение? За свои исследования Филипп Плотников получил...
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