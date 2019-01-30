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Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей на турнире в Лос-Анджелесе

31.01.2019 09:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские грации завоевали сразу 8 медалей на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплекте три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Белорусские гимнастки завоевали 8 медалей на турнире в Лос-Анджелесе

В состав белорусской сборной входили сильнейшие гимнастки страны: Алина Горносько, Екатерина Галкина, Юлия Евчик, Анастасия Салос. Наши спортсменки выступили в новых образах и костюмах, с яркой программой. Следующим международным стартом для белорусок станет московский Гран-при.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские грации завоевали сразу 8 медалей на международном турнире по художественной гимнастике LA Lights в Лос-Анджелесе, сообщили в программе...
 
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