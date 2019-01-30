Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и фармацевтики

Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сербии накануне стало главной темой для деловых кругов обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие между сторонами налажено – сербы успешно строят у нас жилые комплексы и торговые центры. Беларусь поставляет на рынок балканского государства технику. Так, в 2018 году в Сербию отправились 14 самосвалов БелАЗ.





На нынешней встрече стороны договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и фармацевтики. В частности, сербы заинтересованы в создании производства ветпрепаратов в нашей стране. 31 января состоится встреча на межправительственном уровне.