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Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и фармацевтики
Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сербии накануне стало главной темой для деловых кругов обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимодействие между сторонами налажено – сербы успешно строят у нас жилые комплексы и торговые центры. Беларусь поставляет на рынок балканского государства технику. Так, в 2018 году в Сербию отправились 14 самосвалов БелАЗ.
На нынешней встрече стороны договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и фармацевтики. В частности, сербы заинтересованы в создании производства ветпрепаратов в нашей стране. 31 января состоится встреча на межправительственном уровне.
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Новости Беларуси. Товарооборот в полмиллиарда долларов. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сербии накануне стало главной темой для деловых кругов...
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