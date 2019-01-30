Авторынок в Европе: продажи дизельных машин продолжают падать, спрос на электрокары растет

Статистическое агентство JATO обнародовало рейтинг продаж легковых автомобилей в Европе в ушедшем году. В Старом свете на учет было поставлено 15,6 миллиона новых машин.



Фото: Renault

И это лишь на 346 автомобилей больше по сравнению с 2017 годом. Впрочем, фактически нулевая динамика объясняется существенным падением продаж в последнем квартале 2018 года ввиду того, что многие компании не успели сертифицировать свои модели по новой методике измерения расхода топлива, выбросов углекислого газа и токсичных веществ WLTP, сократив гамму доступных модификаций. Тем не менее, прошлогодняя статистика продаж в регионе стала лучшей с 2007 года.

Как и годом ранее, падение продаж дизельных автомобилей продолжилось — спрос упал в большинстве стран ЕС, а лидером по спаду стала Великобритания, где машин на тяжелом топливе было зарегистрировано на 30% меньше по сравнению с 2017 годом. По данным JATO, в прошлом году в Европе дизельные модели выбрали 36% покупателей против 44% в позапрошлом году — всего было продано 5,59 миллиона единиц. Предпочтения потихоньку смещаются в сторону машин с альтернативными силовыми установками — реализовано около миллиона гибридо- и электромобилей (доля рынка 6,1%), причем спрос на последние вырос на 47% до 195 300 единиц.



Фото: Volkswagen

Лидером на европейском рынке снова стал Volkswagen, реализовавший 1,74 миллиона автомобилей, за которым следуют Renault и Ford. В зачете моделей фаворитом у европейцев по-прежнему остается Golf (более 445 тыс. проданных машин), на втором месте Renault Clio, а замыкает тройку лидеров еще одна модель Volkswagen — Polo.

Больше всего автомобилей среди стран ЕС продано в Германии, где продажи немного просели и составили 3,43 миллиона автомобилей (-0,2%), ну, а самым быстрорастущим рынком в регионе стала Литва, где спрос по сравнению с 2017 годом вырос на 25,4% (до 32 382 зарегистрированных автомобилей).