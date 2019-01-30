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Для педагогов, профессоров и преподавателей ввели надбавки. За какую работу можно получить прибавку

31.01.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Для педагогов, профессоров и преподавателей установили набавки за дополнительную работу. Это предусмотрено постановлением Минобра № 10 от 22 января этого года «Об утверждении Инструкции о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций». Надбавки будут рассчитывать в процентах от тарифной ставки первого разряда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев

В инструкции прописаны размеры надбавок педагогов-бюджетников (в том числе профессоров и преподавателей), а также порядок и условия их начисления.

На какие надбавки могут рассчитывать педагоги

Так, педагогические работники (помимо профессоров и преподавателей) могут получить надбавку до 200% от тарифной ставки за работу с неблагополучными семьями, за работу по организации питания обучающихся и их оздоровления, в том числе на каникулах. Такую же надбавку можно получить и за работу с иностранными обучающимися, за консультирование инновационных проектов, которые реализуют в учреждении
образования.

Надбавка в 150% от тарифной ставки предусмотрена за сопровождение обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования при организации их подвоза. Надбавку до 300% можно получить за участие в деятельности учебно-методических объединений, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения образования.

Какие надбавки предусмотрен для профессоров и педагогов

Профессоры и преподаватели могут получить надбавку до 300% от тарифной ставки за кураторство учебной группой, за профориентационную работу, до 400% — за работу с одаренной и талантливой молодежью, за разработку учебно-программной документации на иностранном языке.

На надбавку до 200% можно рассчитывать за организацию научно-исследовательской работы обучающихся, а также за работу с иностранными обучающимися.

Как будут начислять надбавки

Надбавки устанавливаются не меньше чем на учебную четверть, причем без учета установленных часов педагогической нагрузки.

Если надбавки начисляют по нескольким основаниям, то они суммируются. Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом руководителя бюджетной организации по согласованию с профсоюзом.

«Надбавки не формируют ставку (оклад), на них не начисляются стимулирующие
выплаты (премии, надбавки за высокие профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, сложность и напряженность труда, а также за выполнение особо важных (срочных) работ). Надбавки не участвуют в формировании фонда материальной помощи», — говорится в постановлении Минобразования.

 
 
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Надбавки будут рассчитывать в процентах от тарифной ставки первого разряда.
 
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