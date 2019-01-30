Отвлеклась на сына и врезалась в дерево: СК завершил расследование ДТП в Вилейском районе

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Вилейском районе, в результате которого пострадал мужчина и трехлетний ребенок. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





По данным следствия, вечером 21 сентября 2018 года 30-летняя жительница Минска ехала на Ford по трассе Красное — Илья — Погост. Вблизи деревни Стешицы Вилейского района она потеряла контроль за дорожной обстановкой и съехала в кювет, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП ее муж, сидевший на переднем сиденье, а также 3-летний сын, ехавший на заднем сиденье в детском удерживающем кресле, получили тяжелые травмы.

— До момента ДТП на автодороге препятствий и опасности для движения водителю не было. Погодные и дорожные условия не влияли на управляемость транспортного средства, закругления дороги не имеется. Причиной аварии стало то, что женщина отвлеклась от управления транспортным средством на сына, который находился на заднем сиденье, — проинформировали в СК.





Женщине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.