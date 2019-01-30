Елена Колеснёва: «Главный принцип работы депутата — помогать людям»

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Завершился очередной год работы Парламента шестого созыва. О своей деятельности нашему корреспонденту рассказывает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу №82 Елена Колеснёва.





— Елена Петровна, одной из ваших основных депутатских обязанностей является работа над законопроектами. В чём конкретно она заключалась в минувшем году?

— В 2018 году как член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке я непосредственно отвечала за подготовку к рассмотрению Палатой представителей законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам безопасности генноинженерной деятельности».

Внесла дополнения в законопроект «О производстве и обращении органической продукции», который принят Парламентом. В частности, расширены полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по организации обучения методам (способам) производства и обращения органической продукции подчинёнными ему учреждениями образования (статья 9) и введён реестр производителей органической продукции (статья 18).

В рамках работы комиссии по образованию, культуре и науке принимала участие во всех заседаниях, что позволило обобщить практический опыт применения законов и разработать предложения по совершенствованию законодательства.

В этом году Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке провела выездные заседания в г. Барановичи на базе учреждений образования по теме «Регулирование получения образования лицами с особенностями психофизического развития в условиях инклюзии на различных уровнях образования» и в г. Гродно по теме «Актуальные аспекты совершенствования воспитательной и идеологической работы в современных условиях».

Также Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке были подготовлены и проведены: встреча в Палате представителей с руководством государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», расширенное заседание с повесткой дня «Законодательное обеспечение получения высшего образования в свете подготовки новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании», круглый стол на тему «О совершенствовании законодательства о культуре в части организации и проведения ремонтно-реставрационных работ на историко-культурных ценностях при аварийных ситуациях».

Принимала участие в заседаниях круг-лых столов, организованных другими Постоянными комиссиями, в двух международных конференциях, проведённых в рамках V Форума регионов Беларуси и России в работе итоговой коллегии Министерства культуры Республики Беларусь и коллегии Министерства образования Республики Беларусь, в рамках международной деятельности принимала участие во встрече с членами отборочной комиссии международной программы парламентских стипендий Бундестага (IPS) Германия.

— Важное место в работе депутата занимает общественно-политическая деятельность. Расскажите, пожалуйста, в чём она заключалась?

— В рамках общественно-политической деятельности я принимала участие в заседаниях Могилёвского облисполкома, сессий Могилёвского областного Совета депутатов, Горецкого райисполкома, сессий Дрибинского и Горецкого районных Советов депутатов, президиумов Дрибинского и Мстиславского районных Советов депутатов, в общественно-политических мероприятиях, проводимых в Горецком избирательном округе №82, посвящённых Дню весны и труда, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню знаний, а также в праздниках: районный земледельческий праздник «Зажинки-2018» г. Горки, районном празднике тружеников села «Дожинки-2018» (аг. Маслаки Горецкого района и в г.п. Дрибин), региональный фестиваль народного творчества, промыслов и ремёсел «Дрибинские торжки» и др.

Также принимала участие в торжественных собраниях по подведению итогов социально-экономического развития районов округа (слёты передовиков народного хозяйства в г. Горки и в г. Мстиславле), в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию со дня образования Могилёвской области, 75-й годовщине битвы с немецко-фашистскими захватчиками под посёлком Ленино Горецкого района, посвящённых 100-летию органов по труду, занятости и социальной защите и финансовых органов в г. Горки.

В рамках реализации подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», оказала помощь в подготовке к школе ребёнку из опекунской семьи в г. Горки, а в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» поздравила и вручила подарки многодетной семье в Мстиславском районе. Приняла участие в новогоднем поздравлении коллектива отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в агрогородке Пудовня Дрибинского района.

В Палате представителей являюсь членом первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», в рамках деятельности которого приняла участие в заседании круг-лого стола «От эмпатии — к интеграции, от интеграции — к инклюзии» в г. Мстиславле, организованном Могилёвским областным фондом мира и Белорусским Союзом женщин Парламента.

Приняла участие в акции «Неделя леса-2018» в Смолевичском районе, в субботнике по благоустройству нового корпуса Белорусско-Российского университета в рамках проводимого в Могилёве месячника по наведению порядка.

— Депутат — избранник народа, который должен помогать людям решать их проблемы. Как часто вы встречаетесь с жителями округа, какие формы работы используете?

— Что касается моей непосредственной деятельности в избирательном округе, то она состоит из работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, проведения личных приёмов граждан и встреч в трудовых коллективах.

Одним из важнейших направлений работы являются личные приёмы граждан. За отчётный период мной проведено 34 личных приёма граждан, 11 прямых телефонных линий. Приёмы проводились на базе районных исполнительных комитетов, сельских исполкомов, в трудовых коллективах.

За 2018 год поступило и рассмотрено 67 обращений. Спектр вопросов, с которыми обращаются избиратели, довольно широк: ремонт автомобильных дорог, вопросы качества питьевой воды, организация работы общественного транспорта, а также вопросы, касающиеся трудовых отношений (трудоустройства, невыплата денежных средств за выполненные работы, прекращение трудовых отношений), пенсионного обеспечения и др.

По возможности и в рамках своей компетенции прилагаю усилия для положительного решения проблем избирателей. По вопросам жителей округа мною были направлены обращения заместителю Премьер-министра Республики Беларусь, в Министерство здравоохранения Республики Беларусь; в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, в комитеты и управления Могилёвского облисполкома, в райисполкомы.

Основной блок вопросов решался на местном уровне при содействии рай-исполкомов, коммунальных служб и иных организаций. По моему ходатайству многие вопросы, касающиеся трудоустройства граждан, грейдирования дорог, ремонта колодца, кронирования деревьев, проверки качества питьевой воды, утепления труб в подвальных помещениях и другие решены. По коллективным обращениям выезжала на место и проводила встречу с заявителями. По всем обращениям даны ответы в срок, установленный законодательством.

В прошлом году решалось большое коллективное обращение по вопросу содержания бездомных животных. Поступили предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Этот вопрос остаётся на контроле, так как законопроект «Об обращении с животными» отозван субъектом законодательной инициативы на доработку.

За отчётный период проведено 25 встреч с трудовыми коллективами, в том числе с коллективами Центральной районной библиотеки г. Мстиславля, ОАО «Бытовые и полиграфические услуги «Мстиславчанка», ОАО «Передвижная механизированная колонна-94 Водстрой», с жителями Ходосовского сельсовета Мстиславского района, с коллективами представительства Могилёвского филиала Белгосстраха по Горецкому району и отдела по оказанию страховых услуг по Дрибинскому району, ветстанции г.п. Дрибин и другими. На встречах информировала присутствующих о законотворческой деятельности Парламента, о своей работе в Палате представителей и в избирательном округе, изучала общественное мнение по тем или иным вопросам, заслушивала проблемы людей и анализировала их потребности.

В отчётном году была продолжена работа с молодёжью, принимала участие в работе районных информационных групп в рамках дней информирования, выездных встречах с сельскими жителями совместно с председателями районных и сельских Советов депутатов.

— На страницах и сайте нашей газеты регулярно выходит информация о вашей деятельности. Скажите, пожалуйста, Елена Петровна, где ещё избиратели могут узнать о проводимой вами работе?

— Я систематически информирую избирателей о моей деятельности на официальном сайте Палаты представителей и на моей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Хочу высказать искреннюю признательность моим избирателям за активную позицию и конструктивные предложения по совершенствованию законодательства, развитию страны и региона, улучшению жизни людей и поблагодарить председателей районных и сельских Советов, руководство и специалистов районных исполкомов, а также коллективы районных газет «Святло Кастрычнiка», «Горацкі веснік», «Савецкая вёска», коллективы учреждений и организаций, особенно коммунальные службы, за совместную работу.