Изменения в движении дизель-поездов через Ходосы с 4 по 7 февраля 2019 года

В связи с ремонтом на участке железнодорожного полотна Орша — Кричев с 4 по 7 февраля 2019 года дизель-поезд НР 6536 сообщением Кричев — Орша (отправляющийся со станции Ходосы в 13.55) не будет ходить на участке Кричев — Погодино. В эти дни поезд будет двигаться по маршруту Погодино — Орша (отправление со ст. Погодино в 15.18);

Кроме этого, на данный период приостановится движение и дизель-поезда в обратном направлении НР 6537 сообщением Орша — Кричев (отправляющийся со станции Ходосы в 16.24) на участке Погодино — Кричев. Назначается в обращение поезд сообщением Орша — Погодино (отправление со ст. Погодино в 15.03).

Более подробную информацию можно узнать по телефону 105.