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Мир глазами земляков: Канада

31.01.2019 — Разное | Радзiма  
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Мир глазами земляков: Канада

Белорусская диаспора

Канада — страна иммигрантов. Здесь живут русские, украинцы, белорусы, китайцы, румыны, индусы и представители других национальностей.

Белорусы приезжали в Канаду во время нескольких волн иммиграции: в начале ХХ века, после 1944 года и в 1990-е. Существует две белорусские диаспоры: в Оттаве и в Торонто. В начале 1990-х сюда ехали умнейшие люди, выпускники ведущих белорусских вузов — преподаватели, программисты, ученые. В Оттаве собрались именно такие белорусы, образовалось очень интеллигентное белорусское сообщество. В Торонто собрались немного другие белорусы: там очень сильные экономисты, есть активные политики. Конечно же, два наших сообщества общаются друг с другом. У нас проходят различные общие мероприятия. В прошлом году, например, широко отмечали 100-летие БНР. Мероприятие проходило на самом высоком уровне — арендовали даже большой зал в здании канадского парламента. Меня, как историка, на таких официальных мероприятиях всегда просят подготовить доклад на историческую тему. Например, к 100-летию БНР я делала доклад про этнографа, фольклориста, историка Митрофана Довнар-Запольского. В 2016 году Оттава принимала большой форум, который проводится каждые два года в разных городах США и Канады: здесь проходила 32-я встреча белорусов Северной Америки. На встречу съехалось более 100 белорусских делегатов со всех уголков североамериканского континента. Встреча была очень интересная, душевная.

Наша диаспора в Оттаве очень дружная, собранная, дисциплинированная. Все друг другу готовы прийти на помощь в любой момент. Это в очередной раз мы почувствовали, когда на наш район осенью прошлого года обрушился мощный торнадо. Сразу же позвонили, предлагали у них пожить, а позже приехали, чтобы помочь убрать поваленные деревья, привезли генераторы, инструменты и всё необходимое, что нам было нужно в тот момент. Поддержка в этой трудной ситуации была сильнейшей. 

Кроме активных белорусов, есть и другие белорусы, которые просто являются частью русскоговорящей иммиграции и никак не обозначают свою национальную принадлежность. Наша же диаспора активно продолжает поддерживать белорусские традиции, пропагандирует использование родного языка в общении, ее представители учат своих детей не забывать язык и культуру предков. А культура передается в том числе и через кулинарные традиции. Поэтому мы, когда собираемся, вместе готовим белорусские национальные блюда: картофельную бабку, драники, цеппелины, я часто дома готовлю грибы со сливками и луком. Кстати, грибы сами собираем в лесу. Здесь, в Канаде, растут всем нам знакомые лисички, опята, красноголовики, встречаются даже белые грибы. Ну и все, конечно же, любят сало — его можно купить только в так называемых русских магазинах.

Кулинарные символы Канады

В продолжение темы грибов хочу рассказать и о канадском грибе с морским названием — лобстер. Он очень красивый, красноватого цвета, твердый. По вкусу напоминает морепродукт, в честь которого назван. Это популярный в Канаде гриб, и мы тоже его собираем и готовим.


Мир глазами земляков: Канада

Одним из вкусных символов Канады является блюдо путин (не путать с известным президентом). Это изначально франкоканадское блюдо. Жареную картошку засыпают сыром, иногда добавляют мясо и заливают всё это густым соусом (подливкой). Когда-то такое блюдо готовили для канадских лесорубов. Оно очень калорийное, жирное, сытное: поел и долго кушать не хочется.

Из сладких блюд символом Канады можно назвать хвост бобра. Это любимый канадцами десерт: сладкое большое печенье из дрожжевого теста в форме того самого хвоста.

Еще один символ Канады — кленовый сироп. Его консервируют с сахаром. Продают как в обычных бутылочках, так и в бутылках в форме кленового листочка. Едят с блинами, вафлями. Используют для приготовления мороженого, выпечки.

Медицина

Медицинское обслуживание в Канаде финансируется в большинстве провинций государством и, к сожалению, сейчас находится в глубоком кризисе. Для жителей Канады всё бесплатно, за исключением некоторых сфер, например, стоматологии, офтальмологии, дерматологии. Но самое основное медицинское обслуживание, включая некоторые хирургические операции, например, удаление аппендицита, онкологические, — бесплатно, а точнее, из тех налогов, которые платят канадцы государству. На более сложные операции существует большая очередь или их можно сделать платно, например, в Квебеке. Сложные, специфические анализы тоже делают платно.

В канадской медицине есть серьезная проблема — не хватает врачей, медсестер. Они уезжают на работу в США, где зарплаты существенно выше. Из-за этого у канадских врачей большая нагрузка. Но и пациентам от такой ситуации тоже непросто: чтобы попасть на прием к узкому специалисту, можно ожидать своей очереди несколько месяцев (знаю по своему опыту).

Лыжи, коньки и плавание

Сразу хочу сказать, что у канадцев свободного времени почти нет — они много работают. Но всё же стараются найти время и для отдыха: кто-то активно его проводит, а кто-то просто любит посмотреть хоккейный матч дома или в баре. Конечно же, все любят хоккей — это национальная канадская игра. Другие зимние виды спорта в стране тоже развиты. Взрослые и дети занимаются лыжами, обычными и горными: всё зависит от наличия свободного времени и уровня достатка. Любят кататься на коньках. Например, в Оттаве канал Ридо, который тянется на 200 километров от реки Оттав, до озера Онтарио, зимой замерзает и превращается в самый длинный каток в мире. Даже маленькие дети здесь стоят на коньках или на лыжах. Еще канадцы очень любят плавать. Кажется, что умение ходить на лыжах, кататься на коньках и плавать у канадских детей появляется раньше, чем они начинают говорить. У богатых канадцев есть свои лодки, яхты, и они их активно используют: плавают по озерам, рекам, выходят в море.


Мир глазами земляков: Канада

А вот посещают театры, выставки  немногие. В основном это уже зрелые и состоятельные люди.

Траву — в отдельный контейнер

Такой сбор бытовых отходов в Канаде существует уже давно. Мы обязательно сортируем мусор. Бумага, пластик, стекло, пищевые отходы — всё это складывается в определенные контейнеры. Кроме того, есть еще отдельный контейнер для зеленого мусора. Это может быть скошенная трава, опавшие листья или рождественская елка. Вывозят каждый вид отходов в специально отведенный для этого день. Сортировку мусора контролируют коммунальные службы. Для нарушителей графика (если, к примеру, вы выставили не тот контейнер) предусмотрены даже штрафы.


Мир глазами земляков: Канада

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото из архива Галины ТУМИЛОВИЧ и открытых источников интернета

 
 
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Белорусская диаспора Канада — страна иммигрантов. Здесь живут русские, украинцы, белорусы, китайцы, румыны, индусы и представители других национальностей....
 
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