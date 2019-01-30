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Учителям будут увеличивать зарплату за защиту прав детей
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Кажется, учителя Беларуси будут получать больше. Об этом говорит постановление №10 от 22 января «о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций», которое утвердило Министерство образования. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале,
Педагогам-профессорам могут дать надбавку до 200% за организацию для учеников научно-исследовательской работы. А еще – за работу с иностранцами и работу по взаимодействию с организациями.
До 300% профессора смогут получить за кураторство, профориентационную работу, участие в учебно-методических объединениях, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения.
Надбавка до 400% может быть заработана при работе с одаренной и талантливой молодежью и разработку учебно-программной документации на иностранном языке.
Надбавки устанавливаются без учета часов педагогической нагрузки не менее чем на учебную четверть (квартал, полугодие, семестр).Надбавки могут быть установлены, как по одному, так и нескольким основаниям. Во втором случае они суммируются. Конкретный размер надбавки устанавливает руководитель по согласованию с профсоюзом. Надбавки не включаются в оклад, на них не начисляются стимулирующие выплаты.
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Кажется, учителя Беларуси будут получать больше. Об этом говорит постановление №10 от 22 января «о размерах, порядке и условиях установления надбавок...
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