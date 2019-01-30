Учителям будут увеличивать зарплату за защиту прав детей

Кажется, учителя Беларуси будут получать больше. Об этом говорит постановление №10 от 22 января «о размерах, порядке и условиях установления надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций», которое утвердило Министерство образования. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, пишет RFRM.



Надбавки будут начисляться в процентах от тарифной ставки первого разряда, которая сейчас составляет 35,5 рублей. Их будут давать как педагогам из числа профессорско-преподавательского состава, так и не из него.



Сколько и за что будут увеличивать зарплату беларуского учителя



Обычные педагоги (не профессора) смогут получить надбавку до 200% за работу по защите прав и законных интересов детей из неблагополучных семей, сирот. За работу с родителями, организацию питания, оздоровления обучающихся, в том числе на каникулах. Ну, и за работу с заслуженными народными коллективами и иностранными учениками.



Надбавку в 150% учитель может получить за то, что будет сопровождать учеников на различные мероприятия. Если сопровождение затянется больше, чем на сутки максимальный размер надбавки вырастает до 250%.



Деятельность в учебно-методических объединениях, обновление, разработка структурных элементов научно-методического обеспечения будет награждаться надбавкой до 300%. Такой же максимальный размер установлена за работу с одаренными талантливыми детьми.

Приемным родителям, родителям-воспитателям надбавка установлена до 150%.

Педагогам-профессорам могут дать надбавку до 200% за организацию для учеников научно-исследовательской работы. А еще – за работу с иностранцами и работу по взаимодействию с организациями.

До 300% профессора смогут получить за кураторство, профориентационную работу, участие в учебно-методических объединениях, обновлении, разработке структурных элементов научно-методического обеспечения.

Надбавка до 400% может быть заработана при работе с одаренной и талантливой молодежью и разработку учебно-программной документации на иностранном языке.

Надбавки устанавливаются без учета часов педагогической нагрузки не менее чем на учебную четверть (квартал, полугодие, семестр).Надбавки могут быть установлены, как по одному, так и нескольким основаниям. Во втором случае они суммируются. Конкретный размер надбавки устанавливает руководитель по согласованию с профсоюзом. Надбавки не включаются в оклад, на них не начисляются стимулирующие выплаты.