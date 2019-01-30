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Стали известны новые подробности о танке Challenger 2 LEP

31.01.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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Подробности программы «продления жизни» танка Challenger 2 раскрыла немецкая компания Rheinmetall, сообщает Janes 360. В частности, башня модификации танка LEP получит новую цифровую архитектуру, ее оснастят передовыми дневными и ночными прицелами для командира и наводчика, а также 120 мм гладкоствольной пушкой L55.


фото: below-the-turret-ring.blogspot.com

В боекомплект орудия будут входить бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном DM63, а также многорежимный осколочно-фугасный снаряд DM11. Командир боевой машины получит в распоряжение панорамный прицел.

Хотя динамическая защита не входит в комплектацию Challenger 2 LEP, предусмотрена возможность ее установки на башню. Также есть место для размещения на танке системы РЭБ. Вполне возможно, она будет использоваться для глушения радиоуправляемых фугасов и мины.

 
 
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В боекомплект орудия будут входить бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном.
 
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