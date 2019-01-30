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Стали известны новые подробности о танке Challenger 2 LEP
Подробности программы «продления жизни» танка Challenger 2 раскрыла немецкая компания Rheinmetall,
В боекомплект орудия будут входить бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном DM63, а также многорежимный осколочно-фугасный снаряд DM11. Командир боевой машины получит в распоряжение панорамный прицел.
Хотя динамическая защита не входит в комплектацию Challenger 2 LEP, предусмотрена возможность ее установки на башню. Также есть место для размещения на танке системы РЭБ. Вполне возможно, она будет использоваться для глушения радиоуправляемых фугасов и мины.
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В боекомплект орудия будут входить бронебойные подкалиберные оперенные снаряды с отделяющимся поддоном.
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