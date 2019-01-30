Выставку работ юного художника с аутизмом представят в музыкальном театре

Персональная выставка рисунка "Вокруг меня" юного актера и художника инклюзив-театра "i" откроется 4 февраля в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции будет представлено около 20 работ 14-летнего Максима Лагуна, в которых оживают его наблюдения за жизнью городских улиц и мечты о далеких путешествиях, впечатления о праздниках, размышления о себе самом. Но главные герои всех рисунков Максима - это линия и цвет. В черно-белой графике он демонстрирует мастерское владение мелкой деталью, стремится к обобщенным формам и неповторимым образам.

До начала занятий в инклюзивном театре "i" Максим практически не говорил. Вместо слов его мысли и чувства находили выход в ярких и динамичных образах. Но даже теперь, когда Максим без стеснения общается с незнакомыми людьми, без труда повторяет скороговорки и с удовольствием выходит на сцену перед сотнями зрителей, юный воспитанник народной арт-студии "Остров" Национального центра художественного творчества детей и молодежи по-прежнему рассказывает обо всем, что происходит в его внутреннем мире через рисунок.

"Максим талантливый ребенок. Но мир для него оказывается порой слишком сложным для восприятия, а собственные чувства - сложными для выражения. И здесь ему на помощь приходит искусство во всех его формах и проявлениях. Он не только участвует в постановках нашего театра, но и является автором декораций и костюмов к некоторым из них. Например, спектакль "Чыгунка" полностью оформлен на основе его эскизов. Выставка "Вокруг меня" раскрывает не только еще одну грань таланта Максима и похожих на него детей, но и дает всем зрителям уникальную возможность лучше понять, как устроен мир людей с аутизмом, и разрушить хотя бы некоторые из сложившихся вокруг этой темы ошибочные представления", - отметила руководитель семейного инклюзив-театра "i" Ирина Киселева.

Выставка "Вокруг меня", которая будет работать до конца марта, приурочена к показу первого в Беларуси семейного 3D-спектакля инклюзив-театра "i" "Аднойчы ў вялізным горадзе", который пройдет на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра 4 февраля. В этой яркой постановке, созданной по мотивам рассказа Федора Достоевского "Мальчик у Христа на елке", занято более 100 человек, включая хор "Музычныя пацеркі" Минской детской музыкальной школы искусств №10 имени Евгения Глебова. Играют в спектакле и дети с аутизмом, а также их родители. Сюжетная линия основана на истории о мальчике, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: чудом маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую елку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее...

Максим Лагун - ученик 6 В класса СШ № 177 Минска, лауреат художественного конкурса для детей "Моя Европа", победитель в генеральной и национальной категориях Международного художественного конкурса книжной закладки "Моя маленькая родина" (Польша), обладатель второго места конкурса рисунка "Олимпийский огонь зажигает сердца" Национального олимпийского комитета, а также неоднократный дипломант республиканских и международных конкурсов.





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