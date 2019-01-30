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Орденом Матери награждены 3 жительницы Жлобинского района
31.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы организаций агропромышленного комплекса, торговли, учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, домохозяйки.
В их числе почтальон Жлобинского районного узла почтовой связи Татьяна Сильченко, воспитатель Пиревичского ясли-сада Ирина Семенюк, кастелянша яслей-сада №17 города Жлобина Елена Ткаченко.
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал...
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