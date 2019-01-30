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В заказнике "Налибокский" займутся сохранением глухаря Майера и разведением благородного оленя

31.01.2019 11:55 — Разное | Интерфакс  
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В заказнике "Наликбокский" реализуют сразу несколько уникальных для нашей страны проектов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Миноблисполкома.

"Главная задача питомника — сохранить западноевропейский подвид так называемого глухаря Майера, который находится на грани исчезновения", - отмечают специалисты.

Всего в Беларуси насчитывается примерно 400 особей этих птиц.

А с 2016 года тут стали реализовывать еще один проект — отлов и передержка благородного оленя. В этом году в заказнике "Налибокский" планируют создать еще один вольер по разведению благородного оленя. Находиться он будет неподалеку от населенного пункта Яцково-Пески. Площадь объекта составит примерно 60-90 гектаров.

 
 
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В заказнике "Наликбокский" реализуют сразу несколько уникальных для нашей страны проектов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Миноблисполкома....
 
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