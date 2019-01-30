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Самогонщики Березинского района лишились 4 самогонных аппаратов и 272 литров браги
За январь Березинские участковые ликвидировали 272 литра браги и 4 самогонных аппарата, сообщает
"У изготовителя из деревни Якшицы Богушевичского сельсовета участковые обнаружили мини-цех. Изъяли 169 литров браги, 4,5 литра готового продукта и два "снаряженных" самогонных аппарата", - говорится в сообщении.
В деревне Крапивня Капланецкого сельсовета у жителя оперативники нашли 38 литров браги, ещё 9 литров готовой продукции и само оборудование.
У самогонщицы из деревни Березовка уничтожили 65 литров браги вместе с аппаратом.
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За январь Березинские участковые ликвидировали 272 литра браги и 4 самогонных аппарата, сообщает "Минская волна". "У изготовителя из деревни Якшицы Богушевичского...
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