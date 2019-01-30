Самогонщики Березинского района лишились 4 самогонных аппаратов и 272 литров браги

За январь Березинские участковые ликвидировали 272 литра браги и 4 самогонных аппарата, сообщает "Минская волна" .

"У изготовителя из деревни Якшицы Богушевичского сельсовета участковые обнаружили мини-цех. Изъяли 169 литров браги, 4,5 литра готового продукта и два "снаряженных" самогонных аппарата", - говорится в сообщении.

В деревне Крапивня Капланецкого сельсовета у жителя оперативники нашли 38 литров браги, ещё 9 литров готовой продукции и само оборудование.

У самогонщицы из деревни Березовка уничтожили 65 литров браги вместе с аппаратом.