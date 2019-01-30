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Лукашенко договорился с Путиным по телефону о встрече в ближайшее время

31.01.2019 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным состояние белорусско-российского сотрудничества и договорился о новой встрече в ближайшее время.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года", - сказано в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. "В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, тема компенсации за налоговый маневр стала ключевой на двух встречах А.Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным 25 и 29 декабря. Об успешных для Минска итогах переговоров белорусская сторона не сообщала.

А.Лукашенко прокомментировал итоги этих переговоров только 10 января и поручил правительству страны компенсировать издержки от налогового маневра в РФ по другим направлениям сотрудничества с Россией. Белорусский президент посетовал также, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении". Тогда же белорусская сторона официально назначила своего представителя в белорусско-российскую рабочую группу, которая будет заниматься вопросами интеграции и разрешением спорных вопросов. От Минска группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным состояние белорусско-российского сотрудничества и договорился о...
 
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