Лукашенко договорился с Путиным по телефону о встрече в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным состояние белорусско-российского сотрудничества и договорился о новой встрече в ближайшее время.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года", - сказано в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Президенты также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. "В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, тема компенсации за налоговый маневр стала ключевой на двух встречах А.Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным 25 и 29 декабря. Об успешных для Минска итогах переговоров белорусская сторона не сообщала.

А.Лукашенко прокомментировал итоги этих переговоров только 10 января и поручил правительству страны компенсировать издержки от налогового маневра в РФ по другим направлениям сотрудничества с Россией. Белорусский президент посетовал также, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении". Тогда же белорусская сторона официально назначила своего представителя в белорусско-российскую рабочую группу, которая будет заниматься вопросами интеграции и разрешением спорных вопросов. От Минска группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.