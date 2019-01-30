Курирующий ТЭК вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков проведут в четверг переговоры в Москве.

"Вице-премьер Игорь Ляшенко, в соответствии с рабочим графиком, сегодня находится в однодневной командировке в Москве", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Совмина. Цель командировки пресс-служба не уточнила.

"Представители концерна "Белнефтехим" во главе с председателем концерна Андреем Рыбаковым входят в состав белорусской делегации", - сообщили агентству в пресс-службе концерна, также не уточнив цели визита.

Как сообщалось, в середине января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Минском о последствиях налогового маневра для белорусской экономики продолжаются. "Мы, конечно, их (белорусской стороны – ИФ) озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

В ноябре-декабре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений, связанных с изменением позиции правительства РФ по поводу предоставления белорусской стороне компенсации в связи с реализацией в 2019-2024 годах налогового маневра в нефтяной сфере.

В частности, А.Лукашенко заявлял, что не допустит потери суверенитета Беларуси, и в этом контексте высказался об интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Высказывания белорусского президента последовали после заявлений премьер-министра Д.Медведева, который на заседании Совмина Союзного государства (СГ) России и Беларуси 13 декабря в Бресте заявил, что Россия увязывает дальнейшее предоставление финподдержки Минску при условии активизации интеграции на условиях Союзного договора от 1999 года. В частности, договор предусматривает создание единого эмиссионного центра. В СМИ назвали данные высказывания "ультиматумом Медведева".

Тема компенсации за налоговый маневр стала ключевой на двух встречах А.Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным 25 и 29 декабря. Об успешных для Минска итогах переговоров белорусская сторона не сообщала.

А.Лукашенко прокомментировал итоги этих переговоров только 10 января и поручил правительству страны компенсировать издержки от налогового маневра в РФ по другим направлениям сотрудничества с Россией. Белорусский президент посетовал также, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении". Тогда же белорусская сторона официально назначила своего представителя в белорусско-российскую рабочую группу, которая будет заниматься вопросами интеграции и разрешением спорных вопросов. От Минска группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой.

Потери Беларуси от налогового маневра в РФ связаны с сокращением доходов бюджета из-за поэтапного уменьшения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые Минск синхронизирует с Москвой. Также налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси.

А.Лукашенко заявлял, что в 2019 году потери Беларуси по этой причине составят около $400 млн. К 2025 году суммарные потери оцениваются в сумму $10,6 млрд. Президент также сообщал, что в 2015-2018 годах из-за изменения налогового законодательства в нефтяной сфере РФ дополнительные издержки белорусской стороны составили $3,6 млрд.

Между тем, 23 января посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщил, что российская сторона приступила к ревизии договора о создании Союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции. После завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений.