Очередной раунд переговоров по вступлению Беларуси в ВТО пройдет в середине февраля в Женеве, сообщила начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов МИД республики Ольга Казакевич.

"Подтверждено, что 15 февраля состоится очередное заседание многосторонней рабочей группы. И на той же неделе мы планируем провести раунд двусторонних переговоров с теми членами ВТО, с которыми нам осталось завершить этот процесс", - сказала О.Казакевич журналистам в четверг в Минске.

Она уточнила, что на сегодня пока не завершены переговоры с 6 членами ВТО. "Страны остались самые непростые - ЕС, Канада, США, Украина, Бразилия, Австралия. Но мы рассчитываем, что у нас будет возможность завершить эти переговоры с большинством из них в течение ближайшего полугода-года на благоприятных для нас условиях или по крайней мере приемлемых", - заметила О.Казакевич.

В МИД планируют, что в Женеве пройдут двусторонние переговоры со всеми этими странами, возможно, за исключением США. "Из-за шатдауна они, к сожалению, не смогли пока подготовиться к полноценному раунду переговоров с нами", - пояснила О.Казакевич.

Отвечая на вопрос о влиянии реформирования организации на ход переговоров, которые ведет Минск, О.Казакевич заметила, что "пока это нам не мешает". "Но, естественно, все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем этот процесс завершить. Если мы свою цель достигнем и в 2020 году (к 12-ой Министерской конференции ВТО в Астане - ИФ) завершим переговорный процесс, то сможем включиться в выработку новых правил. Если по какой-то причине не сможем (...) то уже после реформирования новые правила ВТО придут в наш переговорный процесс, и мы должны будем (...) учиться играть по ним", - констатировала представитель МИД.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.